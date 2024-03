Presidente del BCRP, Julio Velarde, se pronuncia sobre sistema previsional

By

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, sostuvo que una reforma previsional se debe basar en cuentas individuales de capitalización, que los aportes de los afiliados deben ser obligatorios y rechazó un sétimo retiro de ahorros para la jubilación porque las pensiones serían aún más bajas.

Durante la presentación del reporte de inflación de marzo, la máxima autoridad del ente autónomo se refirió al debate sobre la reforma de pensiones que se viene discutiendo en el Congreso de la República y precisó que en el mundo cada vez más países están pasado del esquema de reparto a los sistemas de capitalización individual.

“La discusión es sistema de reparto o cuentas individuales. En el mundo, para los que están partiendo casi de cero, están siendo cuentas individuales. Incluso, países donde hay sistema de reparto como Suecia, Holanda, Alemania, están comenzando a introducir cuentas individuales”, manifestó.

Igualmente, explicó que este sistema no desfinancia el presupuesto, pero que sí debe complementar las pensiones para aquellos que no logran tener un fondo suficiente. “En principio debe ser cuentas individuales, que creo que es el mejor sistema, y obligatorio”, precisó.

Añadió que para el caso del sistema público también han propuesto que sean cuentas individuales, pero como no hay la plata, que sean cuentas virtuales, o sea, cuentas nocionales.

Al referirse a que el ahorro para la jubilación sea voluntario u obligatorio, Velarde manifestó que debe ser obligatorio porque la gente voluntariamente no ahorra: “Cantidad de países han adoptado que sean obligatorios, porque voluntariamente la gente no ahorra”.

No a los retiros

El banquero, al ser consultado sobre un sétimo retiro de fondos privados de pensiones, que promueve un sector de parlamentarios, explicó que los sistemas de pensiones son para ahorrar para la vejez y si se siguen aprobando retiros, las pensiones van a ser aún más bajas.

“Las pensiones son para la vejez. Es el mecanismo para proteger la vejez. Y todo el mundo llega a viejo, estén seguros de eso. Y si ya las pensiones son muy bajas, un retiro implica que incluso van a ser más bajas todavía, porque hay un fondo menor”, concluyó.