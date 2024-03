Ministro César Vásquez: El otro Otaróla, amigo lo visitó en su oficina y al toque encontró trabajo

Ministro César Vásquez aún no aclara formalmente ante el congreso y contraloría sus amistades ministeriales con derecho a contratos con el Estado

Generó un contrato de servicio por 20.000 soles horas después de visitar al ministró de Salud.

 Pamela Pineda no cumplía requisitos del TDR.

 Ministro pone las manos al fuego por su paisana

El 26 de setiembre del 2023, Pamela Pineda Esquerre, visitó el Ministerio de Salud (MINSA), en su sede principal, acudiendo a una cita con la jefe de gabinete del ministro de salud, Claudia Fuentes Lozano, personal de confianza de César Vásquez Sánchez. Cuarenta y ocho horas tuvo que pasar para que dicha reunión dé sus frutos, pues su paisana chiclayana, Pamela Pineda Esquerre, afortunada visitante, obtuvo un orden de servicio por S/20.000, para trabajar en el Estado, como coordinadora parlamentaria del poder ejecutivo del MINSA, según la orden de servicio 09464, fechada el 28/09/2023, revelado por el programa Contracorriente.

Pásame tu CV La contratación de Pineda Esquerre, una administradora de 32 años, es irregular, pues solo tiene una licenciatura en la universidad nacional Pedro Ruiz Gallo, de Lambayeque (Chiclayo), y uno de los requisitos que exige el TDR, los términos de referencia que determina el Ministerio para postular a ese puesto, es tener maestría en gestión pública o salud que, para que sea válida, debe ser corroborada en la SUNEDU, pues es requerido por su grado de alta especialización formal.

Ministro pierde los papeles

Al ser consultado el ministro de salud César Vásquez contestó de una forma desproporcionada: “Yo he trabajado en el Congreso, y he sido asesor de la comisión de salud, y ahí he conocido a la señorita Pamela y a muchos otros trabajadores, que hacen una buena labor y los he convocado a mi gestión para que me ayuden”, aseguró la cuota de Alianza para el Progreso en el gobierno de Dina Boluarte.

La reportera repreguntó al ministro que Pineda Esquerre no cumple con los requisitos. El ministro, muy confrontacional, como si fuera algo personal le increpa “¿Quién lo dice, usted?”. La reportera insiste: “¡El TDR, señor ministro, le pide maestría!”. Al momento responde el titular del

MINSA, ahora ya asegurando la vía para la investigación de dicho caso. “Si no lo cumple denunciemos en Contraloría”.

Ministro confiesa

El ministro Vásquez no se queda atrás, pero tampoco la reportera, que a duras penas coloca el micrófono a César Vásquez, escudero importante del patriarca del clan millonario del norte, César Acuña, el gobernador de la Libertad.

La valiente reportera le instigó muy segura de su investigación: “¿Por qué usted no hizo el filtro?”. Vásquez sorprendido, deja ver que conoce el caso de Pamela Pineda Esquerre a la perfección y pone las manos al fuego por su amistad: “Sí, cumple el perfil, eso le puedo asegurar”.

Vásquez la niega

Pero la política está hecha de contradicciones, pero que no sea con la plata de todos los peruanos. César Vásquez ha negado conocer a Pamela Pineda, y aseguró que seguirá en el cargo, pues aseveró que la coordinadora parlamentaria es egresada de una maestría y no específicamente que obtenga el título. Vásquez sabe muy bien, y con él sus asesores, que la maestría en el Estado es sinónimo de registro en la SUNEDU, cosa que no posee Pamela Pineda. Miente el Ministro por partida doble: dijo conocerla y después la niega. Y tener maestría es título, no egreso.

Despacho “Pásame tu CV a MINSA”

En los pasillos del Congreso Vásquez fue abordado por la prensa, y a la pregunta si se reunió con Pineda, el ministro cambio de tema. Para Eduardo Herrera, director de Kuskachay, visitar a la jefa de asesores del gabinete, es como visitar el despacho del ministro, “porque es su brazo derecho, es la jefa de sus

asesores; haber dicho que solo visitó a ella no es creíble. Es el despacho oficial” Cabe destacar que los TDR demoran más de una semana en los mejores de

los casos, pero el currículo de Pineda tiene peso: le salió en cuarenta y ocho

horas.

El MINSA atraviesa una crisis de alto porcentaje de muertes por el Dengue y múltiples demandas y denuncias por corrupción, necesita gente capaz y de nivel para los temas parlamentarios, no de amigas visitadoras a los despachos de alto nivel, como tristemente sucedió y tumbó al expremier Alberto Otárola.

En el Perú abundan millones de profesionales sin empleo, y hay de los otros, defendidas a capa y espada por los ministros ahora adoptados bajo la tutela del premier Gustavo Adrianzén; como Pamela Pineda, que sí tiene suerte “como cancha”. No hay duda que César Vásquez Sánchez es el pupilo de Alberto Otárola. El discípulo más aplicado del letal “Pásame tu CV”.