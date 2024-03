Dina permite que Otárola se despida paralimpiar a su hermano y éste culpa a Vizcarra yse lanza en campaña contra Antauro

By

Alberto Otárola presentó su renuncia a la Presidencia de Consejo de ministros en medio de una crisis

nunca registrada en el gobierno de Dina Boluarte, sin presentar alguna disculpa al país.

Con tres denuncias constitucionales y dos interpelaciones de parte del Congreso, el ahora expremier Alberto Otárola se despidió en una conferencia de prensa realizada en Palacio de Gobierno, con un rollo ombliguista y kilos de soberbia.

En un discurso con más sombras que luces y luego de una tensa espera de todo un país, Otárola regresó de la Convención Minera en Canadá y, con prepotencia, deja el cargo después de 440 días donde se vieron perjudicadas 49 familias con las muertes de sus seres queridos por las fuerzas del orden.

En la cita, con reporteros de todos los medios de comunicación atrás del atril y en primera línea los trabajadores de la PCM, se jactó de la resistencia política en los momentos más duros del gobierno, según él; entre los aplausos de los miembros de su despacho, el mismo que traficó el currículo de Yaziré Pinedo, incluido envíos de mails preguntándole a la señorita “Cuánto quisiera ganar”. Otárola se marchó sin responder las preguntas de la prensa.

Alberto Otárola se despide en medio de un discurso contradictorio, plagado de inexactitudes, más tirándose flores que haciendo un mea culpa ante el país, donde el control de las marchas (con 49 personas asesinadas), fue, para él, una victoria. También se refirió al actual Canciller Olaechea por haber informado que habrá un relanzamiento del Gabinete. Le dijo “majadero”.

El silencio de Boluarte La incertidumbre si es que se va o no el Premier duró 24 horas. A ciencia cierta, no se sabía nada de la decisión de la Mandataria, desaparecida. En el Congreso la decisión fue multipartidaria: pedían la renuncia de Alberto Otárola por todos sitios, con la ausencia notoria de firmantes pertenecientes a Fuerza Popular. Al fin del día, Alberto Otárola se reunió en Palacio de Gobierno, con Dina Boluarte, con la compañía del ministro de justicia Eduardo Arana. Al parecer se estaba manejando el speech final, donde Otárola resalte la inocencia del hermano en el “complot” (Nicanor), cosa que hizo el expremier con su floro.

“He decidido presentar mi renuncia a la Presidencia de Consejos de Ministros”, acabó diciendo. Contra Vizcarra y Antauro ¡Salve, Nicanor! Alberto Otárola acusó a Martín Vizcarra de estar atrás de este “complot, sin prueba alguna más que sus palabras tiradas al viento. Además lanzó una especie de campaña personal: saldrá a las calles para luchar contra la posibilidad de que llegue Antauro a Palacio. Cabe resaltar que el expremier confía en el hermano de Dina Boluarte.

El nuevo gabinete Al cierre de esta edición, no hay nombres para los nuevos ministros. Dina se juntará con representantes de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, y Perú Libre.

Algunos nombres han sido voceados, pero sin ninguna certeza. Trascendió que es un gabinete de ancha base, pero de la Derecha. César Acuña exige que se ponga a Marisol Espinoza como Premier.

Dina Boluarte ha quedado sin su mejor defensor en más de un 440 días, como dice el documento del renunciado expremier. Otárola se fue en medio de una grave denuncia de la Fiscalía donde presuntamente favoreció a su “saliente” mediante contratos con el Estado valorados en S/53.000. Y con una mochila pesada de huesos que viene de atrás con 49 muertos en las matanzas, investigación en proceso en el Ministerio Público.