Dina Boluarte: niega complot que implica a su hermano y rechaza conspiración para sacar a Otaróla

La presidenta Dina Boluarte lamentó que haya tenido que aceptar la renuncia de Alberto Otárola como premier. Sin embargo, descartó que exista un complot para que este último haya salido de la PCM. La mandataria también se refirió este miércoles a la conversación filtrada entre el expremier Alberto Otárola y Yaziré Pinedo, la joven que fue beneficiada con contratos estatales después de visitarlo en su despacho. Lo ha hecho tres días después de que estallara el remezón político que originó la renuncia de Otárola y solo horas después de ratificar a todos los ministros de su gabinete, ahora liderado por Gustavo Adrianzén.

“Lamento mucho la noticia que salió en Panorama el domingo por la noche. […] Lamento mucho que se le tuvo que pedir la renuncia al señor Otárola, a quien le doy las gracias por habernos acompañado en esta travesía. […] Sin embargo, también digo que ese complot se viene desmoronando porque el señor Vizcarra, Figueredo y mi hermano no se conocen. Entonces, ¿de qué complot hablan?”, dijo al inicio de una escueta rueda de prensa en La Libertad.

Descartó que exista un complot para que este último haya salido de la PCM. “Digo que ese complot que se ha dicho en otro canal de TV se viene desmoronando porque el señor Vizcarra y su amigo Figueredo, y mi hermano, no se conocen. El señor Vizcarra no conoce a mi hermano, el señor Figueredo tampoco conoce a mi hermano”, dijo Boluarte a la prensa.

Agregó que no estuvo en disputa ningún tipo de poder entre Alberto Otárola y Nicanor Boluarte. “Ellos dos son amigos, cada vez que pueden ser reunen y toman un café, ninguno de los dos se disputa nada. Si eso se quizo hacer entrever, yo lamento mucho para aquellos que prepararon eso”, agregó.

La mandataria finalizó diciendo que Nicanor Boluarte no participa en las decisiones que ella toma. “Decisiones acertadas o erradas, son mías, de la presidenta de la República”, enfatizó.

DICE ACTUÓ RÁPIDO

Boluarte contó que el fin de semana, cuando el dominical divulgó la conversación, telefoneó de inmediato a Otárola hasta Canadá, donde se encontraba por una actividad oficial. “Esa misma noche, apenas me enteré, teníamos que llamarlo inmediatamente para que regrese el expremier. Ha llegado ayer en la tarde, hoy temprano ha jurado el nuevo premier y, como corresponde constitucionalmente, le he renovado la confianza a todo el gabinete”, dijo.

Yaziré Pinedo confirmó que fue pareja del expremier y deslizó que el diálogo filtrado forma parte de un complot orquestado, según su versión, por César Figueredo, exdirector ejecutivo de Cofopri (Organismo de Formalización de la Propiedad Informal) y actual secretario general de Perú Primero, el partido del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020). Incluso, mencionó que el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, le ofreció dinero para conspirar contra el que fue el número dos del Ejecutivo, una declaración que minimizó.

“No está en disputa ningún tipo de poder entre Otárola y Nicanor. Ellos son amigos. Cada vez que pueden se reúnen y toman un café. Lamento mucho por aquellos que hayan preparado esta actuación de la señorita. Mi hermano no está comprometido en ningún complot. Mi hermano no participa ni con una sola pestaña en las decisiones de este gobierno”, resaltó.

“La presidenta soy yo, las decisiones, acertadas o no, son mías. Es la última vez que me voy a referir sobre esas falsas acusaciones […] aquellos que dicen, como algunos congresistas, que dé un costadito el hermano de la presidenta, [les digo] mi hermano no está en el Gobierno, en consecuencia no dará un paso al costado porque no está”, siguió.

Boluarte también hizo mención a la trayectoria política de su hermano y lo desvinculó de algunas contrataciones. “[Nicanor] tiene más de 25 años trabajando para el Estado, ha trabajado en diversos ministerios, ha sido viceministro. En ese andar ha conocido a muchas personas profesionales. Y que estas personas profesionales calificadas, que calzan con el perfil, estén trabajando en ese Gobierno, no quiere decir que los haya colocado. Mi hermano no es parte del Gobierno y no lo será hasta el 2026″, zanjó.

La mandataria presidió por la mañana la jura protocolaria de todos los ministros que formaban parte de su gabinete tras la toma de posesión en el cargo de Adrianzén, que reemplazó a Otárola tras su renuncia por las acusaciones de haber facilitado el contrato de una expareja con el Ministerio de Defensa.

Pese a que varios ministros ―como los de Interior, Víctor Torres; Energía y Minas, Rómulo Mucho; Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez, y Cultura, Leslie Urteaga― cuentan con mociones de interpelación por parte del Congreso por cuestionamientos sobre sus funciones, Boluarte decidió mantenerlos en el cargo.

Los únicos ministros que continúan en el cargo desde que llegó al sillón presidencial son el de Desarrollo Social, Julio Demartini, y la de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar. Adrianzén es el tercer presidente del Consejo de Ministros tras el autogolpe de Estado fallido pronunciado por Pedro Castillo.