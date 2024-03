Walter Gutiérrez:Los malos antecedentes del ex defensor del pueblo elegido por APRA y FP

By

Walter Gutiérrez:Los malos antecedentes del ex defensor del pueblo elegido por APRA...

Además de haber sido un Defensor del Pueblo elegido por sus vínculos con el Apra y Fuerza Popular en el

Congreso, Walter Gutiérrez cumplió una gestión que pasó desapercibida porque no defendió a nadie. Lo que es más, un tema que le investigan a Gutiérrez y que debe aclarar si se convierte en el nuevo presidente del consejo de ministros, es que según la OSCE, su conocida empresa la Gaceta Jurídica, suscribió hasta 11 contratos con entidades públicas luego de que fuera elegido como

Defensor del Pueblo. Se le investiga por haber infringido la normativa de contrataciones del Estado, literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual establece que contratar con el Estado a pesar de encontrarse impedido, conforme a ley, constituye una infracción pasible de ser sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

También se indica que en 2017, en medios periodísticos el candidato a la PCM habría gastado 25 mil dólares en el acondicionamiento y mantenimiento de los ambientes del despacho principal con luminarias y tabiquería de apariencia exquisita para Gutiérrez.

Ahora, el ex Defensor del Pueblo goza en España como embajador, cargo que le dio Otárola como premio por su apoyo a Dina Boluarte antes de la caída de Pedro Castillo.