Walter Gutierez ex Defensor del Pueblo sería nuevo Premier gracias al ‘Lagarto’ Vizcarra

Operador de Vizcarra fue Defensor del Pueblo y manejó la conformación de la Junta Nacional de Justicia que está por caer

La presión del ex presidente Martin Vizcarra por la candidatura de Walter Gutiérrez como premier reemplazante de Alberto Otárola, sería una opción para la presidenta Dina Boluarte, según trascendió en círculos políticos allegados a un influyente grupo de caviares.

Como se recuerda el ex defensor del pueblo Walter Gutiérrez fue quien impulsó el proceso de elección de la cuestionada Junta Nacional de Justicia, creada por el procesado Vizcarra, quien tiene una investigación por corrupción que la justicia viene dilatando cuando ya debería haberlo encarcelado por las contundentes declaraciones de sus cómplices.

Los operadores políticos de Vizcarra en el parlamento serían Flor Pablo, Ruth Luque, Sigrid Bazán, Roberto Sánchez y Susel Paredes, también un grupo de abogados, allegados a la primera mandataria del país y muy cercanos a Gutiérrez.

La propuesta del ex decano del colegio de abogados y ex defensor del Pueblo que convencerían a Boluarte sería interponer sus buenos oficios para defenderla, frente a la denuncia sobre un excesivo uso de la fuerza por parte de los militares y policías contra los manifestantes que exigieron la renuncia de Dina entre diciembre de 2022 y febrero del 2023.

MANIOBRA DEL LAGARTO

Conforme pasan las horas se vienen descubriendo nuevos hechos en esta historia truculenta. Según declaraciones de Yaziré Pinedo, por quien Otárola perdió la cabeza y el alto cargo, fue César Figueredo quien grabó el audio calentón y fue el que entregó ese material al canal.

Figueredo es alto directivo de Primero el Perú y amigo de Vizcarra que como presidente lo nombró el cargos importantes.

Por ello queda claro que todo esta conspiración fue manejado por el Lagarto, a fin de colocar a un premier que lo defienda y de paso evitar la caída de la Junta Nacional de Justicia, para no ir preso y seguir disfrutando de su acomodada situación.

DINA EN SU LABERINTO

La presidenta ya tomó la decisión y está bien, porque el pueblo ya está cansado de tanta corrupción y Otárola no puede seguir un día más como Premier. El problema es que le metan en la cabeza a Walter Gutiérrez. Eso sería como escoger un remedio que es peor que la enfermedad. Significa también que no tiene a quién elegir. Eso es un problema que fácil podría solucionar, porque en el país hay muchos buenos profesionales. Piense un poco en el país.