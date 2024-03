¡Se va! Alberto Otárola renuncia a la PCM luego de la difusión de audio con Yaziré Pinedo

By

Crónica de una muerte anunciada. En conferencia de prensa Alberto Otárola indicó que ya presentó su renuncia a la presidenta Dina Boluarte, esto luego de la difusión de audio que lo vincula a Yaziré Pinedo, joven que obtuvo contratos con el Estado. Asimismo, dijo que fue víctima de un complot y acusó al expresidente Martín Vizcarra.

“El país ha sido testigo de una conspiración. Concretamente, han usado a un programa de televisión como descolmatadero. No se ha producido ninguna contratación irregular, no ha habido un favorecimiento a nadie”, sigue el premier.

El ex premier señaló como uno de los culpables de su salida al expresidente Martín Vizcarra.“El peritaje será absolutamente claro respecto a la manera burda en que los audios han sido editados. […] No tengo ninguna duda de que el señor Martín Vizcarra está detrás de esto. Aquí se debe investigar todo, sobre todo el papel que vienen cumpliendo varias mafias para afectar la gobernabilidad”, dijo.

Alberto Otárola insiste en que está en el centro de un “complot” político. “Me seguiré defendiendo con la convicción de que esta agenda no puede afectar la gobernabilidad del país”, indicó.



Alberto Otárola, tras retorno anticipado de Canada, llegó a Palacio de Gobierno para reunirse con la presidenta Dina Boluarte.