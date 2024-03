Alberto Otarola confirma retorno al país: “No he cometido ningún acto ilegal”

El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola, aseguró este lunes por la tarde adelantó su regreso al Perú desde Canadá para aclarar los audios que lo involucran en la presunta contratación irregular de una joven de 25 años.

De acuerdo con el premier Otárola, si bien entiende la gravedad de la coyuntura política, no ha cometido ningún acto ilegal y aclarará lo difundido en el reportaje de Panorama “cuando pise suelo peruano”.

“En relación al informe difundido por Panorama, que aclararé cuando pise suelo peruano, comunico que, como ha dispuesto la presidenta Dina Boluarte, adelanto mi regreso a Perú. Entiendo la gravedad de la coyuntura política, pero reitero que no he cometido ningún acto ilegal”, así se lee en su post en X.



Asimismo, confirma que ha adelantado su regreso al Perú, pues actualmente se encuentra en Canadá, participando en la Convención Minera PDAC 2024, como parte de la delegación peruana.

Este descargo lo realizó horas después de que Dina Boluarte dispusiera, en una reunión del Consejo de Ministros de este lunes 4, que Otárola regresara al Perú de forma anticipada para responder por el audio que lo compromete, tal como anunció la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino.

“Hemos sido informados en el Consejo de Ministros que la señora presidenta ha dispuesto el retorno anticipado del señor premier para tomar conocimiento (de sus descargos) y disponer las sanciones que estime convenientes”, declaró en conferencia de prensa.

La titular de la cartera de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no precisó una fecha exacta de cuando retornaría el primer ministro. Indicó que todo dependerá del despliegue logístico: “Se dispuso su retorno y que sea lo más antes posible. Esto ya depende de temas y arreglos administrativos, es la decisión de la presidenta”.

Además, señaló que “en su momento precisaré de dónde viene esta infamia y qué oscuros intereses persigue. Mi compromiso con el Perú no guarda relación con el cargo que actualmente ocupo, sino con el mandato de mi conciencia y la defensa de la democracia”.

“No concibo otra forma de hacer política que ser leal con mis principios. No he robado ni un centavo del pueblo. Ese es el espejo en el que se debe reflejar quienes temporalmente arrojan piedras. Mis principios son más grandes que el odio y la bajeza de odiadores”, detalló.

Su menaje termina con la frase #CeroCorrupción.

¿Qué le dijo Otárola a su amiga?

En el material, difundido el último domingo por Panorama, Alberto Otárola, sostiene una conversación de índole romántico, pero que demostraría que benefició a su ‘amiga’ Yaziré Pinedo con una contratación en el Estado.

El audio, que fue difundido por Panorama, muestra a un embelesado Otárola por su amiga, insistente por verla y pidiéndole su CV no documentado.

Transcripción del audio de Alberto Otárola

Alberto Otárola (AO): ¿Y cuando te dejas ver? ¿Y cuando te veo?

Yaziré Pinedo (YP): No sé, no me siento bien.

AO: Dime pues, amor, para hablar. Tú sabes que estas molestan, joden, pero tú sabes que yo te quiero también y me da mucha pena que sientas que no.

YP: Bueno, está bien. Vale, está bien.

AO: Mañana te veo ¿Te parece? Mañana… ¿O no puedes?

YP: Mañana, pues. Mañana te veo.

AO: Escúchame, pero mándame ahorita en cuanto puedas tu cv.

YP: Ya, ahorita.

AO: Que no sea documentado ¿Ya flaca? El resumen nada más Y está tu celular para que te llamen.

YP: Ya, está bien.

AO: Ya, mañana me invitas a almorzar ¿O salimos? ¿Qué te parece?

YP: Ok, tú me avisas. Tú eres el que tiene el tiempo limitado.

AO: Yo te aviso. Ya. Ya mi vida. ¿Me quieres?

YP: Eso no cambia, ya te he dicho.

AO: No, lo único que quiero saber es si me quieres o no.

YP: Pues sí, sí te quiero.