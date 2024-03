Fiscalía de la Nación inicia diligencias para ver legalidad del partido de Antauro Humala

By



Se dispuso recabar información pertinente a fin de determinar si el partido A.N.T.A.U.R.O. tiene conductas antidemocráticas.



La Fiscalía de la Nación dispuso iniciar diligencias para determinar si solicitará a la Corte Suprema de Justicia que declare la ilegalidad del partido del etnocacerista Antauro Humala, denominado Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.).

El Ministerio Público precisó que la medida se ampara en el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas. Este señala que la Corte Suprema, solo a pedido de la fiscalía de la Nación o la Defensoría del Pueblo, puede declarar la ilegalidad de una agrupación política por conducta antidemocrática.

La ley precisa que un partido será declarado ilegal si vulnera sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales, promueve, justifica o exculpa los atentados contra la vida. También si excluye o persigue a personas por cualquier razón o legitima la violencia como método para la consecución de objetivos políticos.

El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, envió un oficio al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, en el que le solicita una serie de datos en relación al partido político Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), cuyo líder es el exreo Antauro Humala.

El pedido es parte de las diligencias que realiza el Ministerio Público (MP) con el fin de evaluar si corresponde declarar la ilegalidad de esta agrupación política, inscrita en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE desde mediados de diciembre del 2023, por incurrir en conductas antidemocráticas.

Según el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, corresponde a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo solicitar a la Corte Suprema de Justicia declarar la ilegalidad de una organización cuando considere que sus actividades son contrarias a los principios democráticos del país, lo que se estaría produciendo en vista de las acciones y declaraciones públicas de Antauro Humala, en las que propugna, por ejemplo, fusilar a políticos e instaurar una anarquía.

LOS PEDIDOS

En el documento, Villena hace cinco pedidos a Salas Arenas. Entre ellos, está el de precisar si el partido A.N.T.A.U.R.O. está inscrito en el ROP y, además, remitirle una copia de la constancia de inscripción, acta de fundación, estatuto o ideario político y reglamento respectivo. También el padrón dirigencial y el padrón de afiliados o militantes.

En el segundo punto, solicita que precisen si esa agrupación tiene algún vínculo con Antauro Humala. También requiere precisar si la abreviatura gráfica “A.N.T.A.U.R.O.” “es la sigla de la organización política Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Oreros”.

Como se recuerda, increíblemente el presidente del JNE sostuvo en más de una entrevista que la organización A.N.T.A.U.R.O. no existe, ya que la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Oreros no solicitó inscribirse con siglas. Así le sacaron la vuelta a la ley y recibieron el aval electoral.

“Movadef en sus estatutos se adscribió al pensamiento Gonzalo. No pasó la revisión sobre el estatuto que tiene que hacer el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), además de otros incumplimientos formales. Lo contrario es en este caso. Según he podido mirar posteriormente a mi retorno de vacaciones como consecuencia de estas alegaciones, no hay en el ideario de esa organización que se alude declaraciones antidemocráticas”, aseguró.