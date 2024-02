Cifras de espanto: entre dos y tres peruanos son asesinados por día tumba panorama de tranquilidad pregonada por Dina Boluarte.

Las bandas criminales más crueles de Venezuela han tomado por asalto las calles y la situación es inmanejable, ni la Polícía y mucho menos el Ejército disminuyen el aumento de las extorsiones, secuestros al paso, y sicariatos.

La capital del país, Lima, está bajo fuego cruzado. El Nuevo Terrorismo ‘llanero’ acaba de terminar la vida del empresario Macchiavelli Laura, sin piedad y en medio de la calle, a la luz del día cuando el huancavelicano quiso escapar de estos depredadores del trabajador que trabaja de sol a sol. Y esto no tiene cuándo acabar, pues la gente de a pie está despesperada. Los peruanos andan en todo momento asustados al momento

de entrar a consumir en cualquier restaurante o al viajar con la familia.

Esta paranoia urbana desmerece cualquier emprendimiento local; es una situación que se agrava todos los días y que viene dejando ríos de sangre en las ciudades, barrios, centros poblados, urbanizaciones, campos y cerros. En una estadística anual del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), hasta el 18 de diciembre del 2023 hubo un total de 1.056 víctimas mortales a manos del sicariato.

Diario UNO mapea las principales bandas venezolanas que generan terror en los empresarios, emprendedores, trabajadores, formales e informales, todos los perjudicados en este regreso del terror en envase de crueldad inusitada.

LAS BANDAS CARIBEÑAS

MÁS AVEZADAS

“Tren de Aragua”

El Tren de Aragua tuvo su origen en la cárcel de Tocorón; es la matriz donde se multiplican las facciones repartidas en los territorios de Lima y provincias. El “Maldito Chris” (Cristopher Fuentes), y “Wanda”, ‘la bebecita del crimen’, fueron los peones mediáticos de esta banda delictiva transnacional al punto de amenazar con matar al jefe de la Policía. Fuentes disparó mortalmente a un miembro del serenazo de Santiago de

Surco (Luis Manrique). Días después, cuando cayó Fuentes, fue junto a Marcano Andrade, alias ‘Danielito’. Estos tres, junto a Wanda, pertenecen a una de las facciones del Tren de Aragua. El líder del TDA, en Perú, es Héctor Prieto, alias “Mamut”, hoy detenido en Ancón 1 y que tuvo un enfrentamiento por territorios con la banda también venezolana “La Cota 905”.

“La Cota 905”

La Cota 905 nació en un barrio peligroso de Caracas y fue el rival que osó desafíar al Tren de Aragua, ahora su dominio rige en el distrito

de San Martín de Porres. En la disputa de estas bandas fueron ejecutados en las calles de Lima unas 41 personas (2023). Fruto de ese fuego cruzado se hallaron los cuerpos de Wuiliany Bellorín (24) y L.E.A.O. (15) en la vía de Pasamayito. Ambas eran obligadas a prostituirse en Risso y Lima Sur. Mueven el tráfico de drogas, prostitución y extorsiones. Luis José Rodríguez, alias “Mamera”, que fue mano derecha de Prieto, lidera la Cota 905.

“Los Gallegos”

La banda criminal llamada los Gallegos domina el Cercado y también el norte del país. Cuando un minero fue asesinado en la Libertad, la policía en Trujillo siguió sus pasos y grande fue la sorpresa al intervenir un cuarto de un edificio encontrando a seis niños secuestrados. La Policía arrestó a ocho venezolanos, incautaron dos vehículos, por cargos de sicariato, extorsiones, y proxenetismo. Ya la intensidad del secuestro de niños traspasa cualquier hito de humanidad.

Niveles de crueldad

Los niveles de crueldad son códigos reconocibles de estas bandas. Así apunta el coronel en retiro Juan Carlos Liendo, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, quien indica que corresponde a una manera de actuar procedente de otros países.

Combustible de bandas: Prostitución llanera

Para nadie es sorpresa que la prostitución es un negocio cuantioso para esta bandas venezolanas registrando asesinatos de trabajadoras sexuales, embarazadas o no, intimidadas, para que pasen los pagos entre 250 y 350 soles (“las cuidan”). El resultado son mujeres encontradas sin vida en maletas, cercenadas, o en las llamadas “fosas de Lima”. Muchas de ellas, indocumentadas, sin nadie quien las defienda.

Sicariato es la ley en Lima

Es Lima, sin duda, la ciudad más violenta del Perú debido a su alta densidad de homicidios por sicariato recogidos por el Sinadef, con 515 asesinatos concentrados solo en la capital, escenario del 49 % de homicidios en el país.

Macchiavelli Laura, emblemático

Si hay una ejecución que marca un antes y después del sicariato con marca bolivariana en el Perú es del empresario Macchiavelli Laura, lamentablemente accedió a esa estadística del secuestro superlativo. Hoy marcan unos 4.060 casos de secuestro. El hermano del empresario victimado aseguró que motocicletas rondan por su casa haciendo sonar sus motores como señal de amedrentamiento. Ya fue denunciado

un mensaje en un papel donde son amenazados los hijos del empresario. Asimismo, la esposa de Machivelli Laura, exhorta a la ciudadanía que no nos dejemos vencer por estos malos elementos de Venezuela, que luchará toda su vida para que este crimen no quede impune.

La policía ha capturado a elementos venezolanos presuntamente vinculados al asesinato, sin hallar a los que salieron en el video. El ministro del interior, Víctor Torres y el plan “Perú Seguro” de la PCM, solo responde con ejemplos de la seguridad privada de Paolo Guerrero.

Sin solución

En los últimos meses el Gobierno ha declarado estados de emergencia en varios distritos. Ayudados aún por el Ejército no han logrado resultados. Nos queda el cuestionamiento. Han pasado 14 meses de la gestión de Dina ¿Cuál es el avance de la Policía? ¿Alguna captura de algún líder de la banda, aparte de “Mamut”? Como dicen, pura captura de ´ratones’, gatilleros, pero ¿Para cuándo los cabecillas? Alguien no está haciendo bien su trabajo. Las cifras son escalofriantes. El Sinadef registra 71 homicidios en lo que va del año

(hasta el 27 de enero) y cada día son asesinados entre dos a tres peruanos. Entre el lunes 22 de enero y el viernes 26 de enero se registraron 16 fallecidos a manos del sicariato, fue la semana más peligrosa del primer mes del 2024.

Incluso, funcionarias que deben estar resguardadas y seguras temen por sus vidas. La fiscal antidrogas de Tacna, Amalia Vega Mamani, expuso los detalles de la intimidación revelando una fotografía dejada en su puerta con imágenes de ella y su hija. La actitud es no dejarse intimidar que esta guerra no se gana sola. Aunque sea el nuevo terrorismo que llegó para quedarse porque las autoridades del Gobierno no tienen un plan serio y solo nos informan que los tienen identificados, pero nunca los agarran. Y cuando sucede, los suelta Fiscalía, en un eterno retorno del hampa vinotinto.

DATOS:

MÁS FACCIONES: Los Tiguerones (Ecuador), con nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cártel de Sinaloa. Los Malditos del Cono (Venezuela), operando en Puente Piedra, Comas, los Olivos. La Dinastía Alayón (Venezuela) también en San Juan de Lurigancho y Lince. Los Bravos del Gota a Gota (Colombia) en Chorrillos, y Los Hijos de Dios (Venezuela). Basta revisar sus casos “Los gatilleros de la Guaira”; “Los Fuleros del Jockey”; y “Los Malditos de los Rolex”.

En enero en, Libertad, exigían un pago de 10 millones de dólares para liberar a un empresario. Cruelmente, antes de su asesinato, le cercenaron los dedos.