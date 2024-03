Junta de Portavoces acuerda que Congresistas asistan de manera presencial

La virtualidad será “exclusivamente para el registro de asistencia y votación de los parlamentarios”.

A partir de este viernes 1 de marzo, la participación en los debates en el Pleno será únicamente entre los parlamentarios que se encuentren presentes en el hemiciclo. Así lo anunció la Junta de Portavoces del Congreso.

Desde la próxima sesión, la sustentación de los dictámenes, mociones e informes y en general cualquier intervención de los legisladores, ante el Pleno del Congreso, será solo para los congresistas que estén presentes.

Hoy, jueves 29 de febrero, la Junta de Portavoces del Parlamento acordó, por mayoría, que sesionó con la conducción del presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes.

“No se han tocado otros temas en la Junta de Portavoces pero sí es importante que se sepa que hoy, la junta ha tomado la decisión que las participaciones en las sesiones plenarias del Congreso de la República van a ser presenciales”, anunció Arturo Alegría, el primer vicepresidente de la Mesa Directiva que participó en la junta de hoy.

“El que quiera participar, hacer uso de la palabra, va a tener que venir al hemiciclo para poder debatir o sustentar”, acotó.

La bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú señaló, a través de su cuenta oficial X (antes Twitter), que los ciudadanos están cansados de que las sesiones se llevan a cabo con el hemiciclo vacío y que se aprueben leyes sin un previo debate al respecto.

“Nuestra vocera, Sigrid Bazán, fue la única en contra de la decisión que mantiene la virtualidad en las sesiones del Pleno. ¡Es urgente regresar a la presencialidad!”, expresó la agrupación parlamentaria.

Caso Digna Calle: congresista aseguró no ir al pleno y trabajar virtualmente

En setiembre de 2023, la congresista de la república Digna Calle informó a la ciudadanía que no irá a las sesiones del Pleno del Congreso y que trabajará de manera virtual, además de que atenderá a sus electores en su despacho.

“Yo no voy a ir al Congreso de la República, no voy a ir al pleno presencialmente, ni voy a ir a trabajar, mientras esté en Lima voy a mantener la virtualidad, iré a mi despacho, me encontraré con mis electores en mi despacho, pero al pleno no voy a ir. Virtualmente, puedo hacerlo”, declaró la parlamentaria en entrevista con el dominical ‘Cuarto poder’.

Cabe precisar que, la virtualidad será exclusivamente para el registro de asistencia y votación de los parlamentarios. No obstante, solo quienes estén presentes en el hemiciclo podrán tomar la palabra y participar en el debate.