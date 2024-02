Universitario solo pudo empatar con UTC 0-0 y ahora comparte la punta

By

En un partido muy disputado, pero con pocas situaciones de gol, Universitario frenó su racha de triunfos, al igualar 0-0 como visitante, ante UTC en Cajabamba. Con ello, los merengues, quedaron compartiendo el liderato del Torneo Apertura, junto a Sport Huancayo y Sporting Cristal con 13 puntos.

La ‘U’ fue con el objetivo de seguir su pleno de triunfos y sintió el apoyo de su hinchada. Por su parte, el ‘Gavilán Norteño’ buscaba mantener su invicto como local en casa y acercarse a los lugares de vanguardia.

En la fase inicial, las ocasiones de gol fueron pocas. UTC esperó en propio campo y buscaba salir rápido de contra. Por su parte, La “U”’ no se halló cómodo en el terreno de juego y por ello no sorprendió que en el primer tiempo no hubo goles.

En el complemento, no se modificó mucho el juego, y ambos elencos se preocuparon más en defender que en el arco rival. A los 86’, el central paraguayo Williams Rivero cabeceó y el balón pegó en el parante local, mientras que el argentino Diego Dorregaray la tuvo de cabeza en descuentos, pero Patrick Zubzuck le negó el gol. Por su parte, los dueños de casa tampoco encontraron la fórmula para llevarle mayor peligro a Sebastián Britos.

ALINEACIONES:

UTC: Zubczuk; Requena, Aparicio, Mondino, Gutiérrez; Ojeda (Ruiz), Romero, Fernández (Valoyes), Sánchez (Pérez), Quintero y Perlaza (Cantoro). DT: C. Ramacciotti.

UNIVERSITARIO: Britos; Corzo, Riveros, di Benedetto; Polo, Pérez-Guedes (Calcaterra), Murrugarra, Gonzales (Concha), Portocarrero; Valera (Dorregaray)y Flores (Rivera). DT: F. Bustos.

ÁRBITRO: Daniel Ureta

ESCENARIO: Estadio “Germán Contreras” de Cajabamba