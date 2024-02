Más de 120 personas intoxicadas con arsénico traza sombrío panorama ambiental en Huarmey

AUTORIDADES DEL GOBIERNO DESCONOCEN PARADERO DEL CONTAMINANTE Y CONGRESISTAS PIDEN FINANCIAMIENTO PRIVADO PARA LAS INVESTIGACIONES. DE LA GENTE NADIE SE PREOCUPA.

No fue una tarde cualquiera en Huarmey. Una sesión extraordinaria con los congresistas Nilza Chacón Trujillo (FP), Elías Varas Meléndez (PB) y Kelly Portalatino Ávalos (PL), es interrumpida por los ruegos de un padre que a gritos cuenta que sus hijos tienen arsénico y que por favor los ayuden. Los presentes, autoridades del gobierno, congresistas, médicos, atónitos cuando escucharon el remate: “pido a todos ustedes que paren esta contaminación, que nos va a matar a la larga o a la corta”.

El arsénico huarmeyano

Es una verdad científica: tener arsénico en el cuerpo, según la Asociación Internacional de Investigación para el Cáncer (IAR), es cancerígeno clase 1, una posibilidad sólida para originar la terrible enfermedad. Padres, madres, y abuelos de niños huarmeyanos pidieron eufóricos que se investigue el punto de arsénico, en los centros poblados de Puerto Huarmey, y 9 de Octubre, en el distrito de Huarmey (Áncash). Señalan a la compañía minera Antamina como la culpable de la intoxicación del metal de sus seres queridos, en la ruta de extracción de cobre y zinc desde el yacimiento hasta desembocar en la playa.

Los afectados presentan los cuerpos con coloración de la piel en otras tonalidades, dolores estomacales y sangre en la orina, efecto categórico de contener arsénico en altas dosis, según los familiares. Tanto los pobladores de Puerto Huarmey, como de 9 de Octubre, piden que se declare el estado de emergencia sanitario en sus localidades.

¿Qué recibieron de respuesta?

Una congresista Nilza ChacónTrujillo, de Fuerza Popular, diciendo: “buscar el financiamiento respectivo para hacer los estudios especializados requerido”. Ya lo saben, van a buscar capital privado, para la fase una de la investigación. Como si la salud fuera una mercancía.

Cifras comprobadas

En medio de la sesión y ante tanta incertidumbre, el director ejecutivo de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles, Raras y Huérfanas de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud, Vicente Cruzate Cabrejos, detalló que hay dos grupos de personas contaminadas con arsénico en el puerto de Huarmey.

El primer grupo fue de 37 pacientes, y ninguno ha tenido un tipo de cuadro clínico; de otro grupo de 88, son 41 niños, y fueron atendidos en una posta de Huarmey. Solo 28 de ese grupo de infantes se evaluaron en el hospital de Huarmey, y producto de esa

evaluación 9 han sido referidos al hospital de Chimbote.

La situación es crítica: ¿Dónde se atenderán fiablemente? El Hospital Cayetano Heredia, en Lima, es el único hospital que tiene una división exclusiva para atención de personas contaminadas con metales pesados.

El médico propuso que se debe articular con todos los sectores involucrados, parahallar una solución, pues si no se encuentra el origen del arsénico no puede haber una

respuesta estratégica epidemiológica. En la sesión estuvo ausente el ministro de Ambiente, Juan Castro Vargas (fueron sus directores). Presentes, los representantes del MINSA, MINAM, Energía y Minas, Autoridad Nacional del Agua, y OEFA.

Los resultados de los tamizajes

A inicios del año se realizaron tamizajes a pobladores de Puerto Huarmey y 9 de octubre. De 100 personas, hay 88 contaminadas. De 0 a 11 años, hay 41 casos; de 12 a 17 años, son 14 casos. De 18 a 59, hay 29; más de 60, hay cuatro.

De las 100 muestras tomadas a inicios de diciembre del 2023 a pobladores de Huarmey y 9 de Octubre, en la provincia ancashina de Huarmey, 88 han dado positivo a arsénico por encima de los valores normales, reveló el titular de la Dirección Regional de Salud (Diresa), Luis Valverde Cueva.

El descargo de Antamina

El 3 de noviembre del 2023, Antamina publica un tuit (sí, como si fuera suficiente), en torno a esta problemática que se denunciaba en redes. El texto de la minera, frío de fríos, se refiere así de los perjudicados, como “un grupo de personas”. Antamina asegura que “el monitoreo ambiental de calidad de agua y aire es permanente por parte de Antamina, en participación con las autoridades nacionales y la sociedad civil. Todos los resultados muestran valores por debajo de los límites permisibles, no habiéndose encontrado ninguna excedencia en todos los años de operación de la empresa. Esto incluye también al arsénico en el medioambiente, así como la potencial exposición a nuestros trabajadores”. La realidad es otra.

En la lógica de Antamina, si son tan exhautivos, empresa y gobierno, ¿por qué DIRESA Áncash, no tiene claro las cifras de arsénico provenientes del aire, y por qué no maneja esa información y demora en el tiempo para evaluarlo? Responsabilidad social cero.

“Si hace una voladura con dinamita, para excavar, el polvo del mineral llega a las zonas cercanas donde hay animales, plantas y personas.

Están lanzando un cancerígeno al medio ambiente”, declaró un participante con voz fuerte.

Prontuario tóxico

Antamina tiene un largo etcétera de conflictos por la intoxicación de los llamados metales pesados (arsénico, alumino, arsenico, plomo, uranio, tanio, estaño). Desde el emblemático caso de Saúl Juarez, trabajando 13 años y deshauciado por el cáncer debido al arsénico, hasta un médico vinculado a la empresa diciendo que se llevan arsénico por el champú que se utiliza. Sin comentarios.

En Puerto Huarmey, también han resaltado contaminación en especies marinas. Pulpos y caracoles negros, con altas cantidades de arsénico en el mar de huarmey, muy cerca del viaducto de Antamina. El Congresista Elías Varas reveló un reciente informe de

IMARPE (PRODUCE) donde se consigna que el viaducto marino “rebasa los 3.5 microgramos” de arsénico permitidos.

Salven Huarmey

Un vecino de Huarmey apunta al Premier Alberto Otárola. “Se reúne con empresarios de Antamina, jamás va a decir algo contra esa empresa”. Para luego concluir: “Está claro que la Dina Boluarte no nos representa”.

Lo lamentable es que, por increíble que parezca, hasta el momento no hay un informe

serio, integral, y profundo, del origen del arsénico que envenena Huarmey. Todo huele a

un encriptamiento con voluntad minera.

Ningún informe de Antamina, menos de la Autoridad Nacional del Agua, peor si es del Ministerio de Ambiente. IMARPE, del Ministerio de Producción, pese a las notas informativas de su visita e

inspección en playas de Huarmey, en sus redes no han publicado nada al respecto, solo

los paseos de Ana María Choquehuanca en navíos. Lo mismo con Diresa Áncash y la Municipalidad de Huarmey, tibios con la salud del pueblo que los eligió. El que cambia de color y con terribles vómitos son los niños que no tienen culpa de vivir bajo un gobierno que es terriblemente indiferente a su existencia.

“Antamina recibió en diciembre el Certificado Azul de la Autoridad Nacional Del Agua

(MIDAGRI); como reconocimiento a la gestión responsable del agua ¿Será cierta tanta belleza?”