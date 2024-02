Dina Boluarte saca cara por su hermano: “Cada domingo en los programas el protagonista es el señor Nicanor”

La frase: “Es mi hermano, pero no sé nada”, parece calzar a su medida. La presidenta de la República, Dina Boluarte, se mostró incómodo cuando la prensa le preguntó sobre la contratación de cuatro funcionarios allegados a su hermano Nicanor Boluarte en diversas entidades del Estado. En vez de aclarar el asunto, se centro en criticar las investigaciones contra su hermano.

“Cada domingo en los programas dominicales el protagonista principal es el señor Nicanor Boluarte en diversos canales. En la transparencia que me caracteriza no solamente ahora como presidenta, sino en el trayecto de toda mi vida voy a decir por enésima vez: el señor Nicanor Boluarte Zegarra no es funcionario del Estado”, expresó.

“Las personas en mención, ustedes pueden verificar en la plataforma de cada ministerio, califican dentro de los perfiles que cada ministerio solicita y en específico, el secretario general del despacho presidencial califica sobremanera en el perfil para el cual se desempeña”, añadió.

Boluarte aseveró que en su trayectoria profesional de más de 25 años, Nicanor Boluarte ha trabajado por diversos ministerios donde conoció a cientos de profesionales, técnicos, pero negó que sus contrataciones sean por injerencia suya.

“Por enésima vez voy a decir que el señor Nicanor Boluarte no tiene ninguna injerencia en absolutamente en la colocación de algún servidor público en este gobierno, menos en algunos puestos claves”, subrayó.

“Nuevamente reitero con total transparencia y con la verdad por delante, porque hay una sola verdad, no dos, el señor Nicanor Boluarte Zegarra no ha colocado una sola personan en ningún ministerio de este gobierno”, sentenció.

Según reveló “Punto final”, Arturo Miranda Blanco, Sergio Leo Torres, Enrique Vílchez Vílchez y Genoveva Correa Visalot, quienes trabajaron con Nicanor cuando fue gerente general del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico) entre el 2016 y el 2018, consiguieron contratos con el Estado.