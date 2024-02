Asociación de Talleres de Conversión a GNV y GLP del Perú alza la voz:

By

Preocupación por políticas de masificación del gas natural y demanda derogatoria de DS 181-2019 EF

La Asociación de Talleres de Conversión a Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) del Perú, presidida por Edson Vílchez Ogoña, ha expresado su profunda preocupación ante las actuales políticas de masificación del gas natural en el territorio nacional.

La principal inquietud de dicha asociación se centra en las consecuencias derivadas del Decreto Supremo 181-2019 EF, el cual, según el presidente Vílchez Ogoña, favorece preferentemente el uso del GLP, una fuente energética mayoritariamente importada. La asociación advierte que esta tendencia podría llevar al Perú a depender totalmente de la importación de GLP en un futuro cercano, estimado entre 10 a 12 años, debido a la escasez de reservas nacionales de este gas.



Como medida proactiva, la asociación se ha reunido con el viceministro de Economía, Juan Pichihua Serna, y el director de la dirección general de Hidrocarburos del MINEM, Luis García Cornejo. El objetivo de estos encuentros fue abordar y debatir los efectos adversos que ciertas políticas públicas están teniendo sobre el proceso de masificación del gas natural en el país. Además, se propusieron alternativas que fomenten un crecimiento sostenible en este sector vita

Durante estas reuniones, la demanda principal fue la derogatoria del DS 181-2019 EF, ya que este otorga beneficios a los vehículos a Gas sin diferenciar entre GNV y GLP. Al no hacer esta distinción, se otorga al GLP el mismo beneficio, lo que atenta directamente contra la masificación del gas natural. Por lo tanto, la asociación considera que este Decreto Supremo es perjudicial para los intereses y políticas públicas, y exige su derogación.

En tal sentido, la Asociación de Talleres de Conversión a GNV y GLP del Perú también destacó la excelencia del sistema de carga de GNV en el país, reconocido mundialmente por su alta eficiencia y rigurosas medidas de seguridad. Sin embargo, expresó su inquietud respecto a que la promoción del GLP, incentivada por el mencionado decreto, no solo afecta el desarrollo del GNV sino que también pone en riesgo la seguridad, como se evidenció en incidentes durante los procesos de instalación y carga del gas.

En relación al uso del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) en el gas natural, la asociación subraya cifras elocuentes que demuestran la instalación del GLP en vehículos nuevos directamente de importadores, utilizando salidas no legales a las normas vigentes. Además, señala que el GLP genera más gastos y pérdida de divisas, ya que se importa para cubrir déficits en la demanda, a pesar de ser más contaminante que el gas natural e insta a reconsiderar estas políticas en aras de un desarrollo sostenible y eficiente del sector.