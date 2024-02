Califican al Perú de ser un país irrespetuoso de los DDHH por régimen de Dina Boluarte

PUBLICACIÓN LIBERAL “THE ECONOMIST”, CON SEDE EN LONDRES, PUBLICA INVESTIGACIÓN SOBRE EL RÉGIMEN DE DINA BOLUARTE UBICANDO AL PERÚ EN EL PUESTO 77

Si un país es señalado por poseer un sistema opresor y acusado de asesinar a gente inocente, no esperemos milagros en el índice de la democracia de The Economist.

“Esta democracia, ya no es democracia, Dina asesina, el pueblo te repudia”. Este cántico de los manfiestantes, fue un presagio al contundente estudio que acaba de publicar la revista The Economist, donde se señala que el Perú no califica a las democracias plenas del planeta en esta región.

En su edición de ayer, el prestigioso artículo, siempre destacado por su rigurosidad y muy leída semanalmente por la gente adinerada que maneja la economía, ha bajado dos puestos al Perú, originando un temblor en las tiendas de Palacio, y la PCM.

¿De qué se trata?

El índice de la democracia, es una investigacipon donde se miden diferentes variables en un país, y los zonifica, en el mapa, según su desempeño demócrata. Significa mucho para las inversiones, pues la audiencia de The Economist, son personas de poder y tomas de decisiones en lo que son inversiones en otros países.



El Perú cae dos puestos, a comparación del año pasado, y es perfilado como un “régimen híbrido” (rasgos autoritarios, con pinceladas de democracia). En libertades civiles y cultura política estamos por debajo de la media de los países en la zona. Junto a México, el Perú tiene una tendencia a involucionar a gobiernos más autoritarios. Esta evaluación la realiza la unidad de inteligencia de la revista.

Maurate y los jóvenes

El ministro de Trabajo, Daniel Maurate no tuvo mejor idea que sostener la importancia de los jóvenes de participar en los partidos políticos, como si la revista The Economist fuera un manual de manejo de los jóvenes peruanos. El que siempre tiene un pero, con la subida de los sueldos básicos, no había leído al parecer la noticia. Queremos creer eso. Tiene asesores, comunicadores, y directores, y nadie le manda un PDF a su teléfono que le informe.

Arana sin argumentos

Quién se fue de boca fue el ministro de justicia Eduardo Arana. No solo le echó la culpa al gobierno de Pedro Castillo, una justificación fallida del actual gobierno. Agregó que el Perú ha pasado por muchos problemas en ese año 2023, todo, con tal de justificar al Perú, frente a The Economist. Habló del ciclón Yaku; de las siete plagas del Perú” (¿?), que también tiene la culpa la crisis económica, y hasta el conato del golpe, refiriéndose a las manifestaciones.

Dina en otra

La Presidenta, como siempre, en otra realidad, estuvo en la Libertad, sin otra idea que decir a los cuatro vientos que es “la madre del Perú”, en lugar de armarse de valor para decirnos sus impresiones sobre el estudio de The Economist.

Lo cierto es que el Perú no puede ser considerado como país democrático. Es una verdad que palpita todos los días cuando constatamos que Palacio está secuestrado, sometido al Congreso, y con cero participacipón de las organizaciones civiles. Y si no nos creen, desde Inglaterra ya nos ven como un país con graves problemas, por su crisi política. Perú es un país híbrido como cualquier dictadura africana, duela a quien le duela.