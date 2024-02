Inacción de autoridades tras declaraciones de Jaime Villanueva causa rechazo en la población

NO HAY REACCIÓN CORRECTIVA EN EL CONGRESO, LA FISCALÍA, LA BANCADA DE FUERZA POPULAR (MOYANO), Y AVANZA PAÍS (CHIRINOS).

A pesar del escándalo de las declaraciones de Jaime Villanueva, no hubo un proceder legal a la altura de las circunstancias, dejando entrever que la normalización de la corrupción es un común denominador.

Más filtraciones:

Juez Supremo Juan Carlos Checkley y Fiscal Supremo Uriel Terán

Guillermo Thornberry calificó de “sobresaliente” a Patricia Benavides

Ha sido un shock de confesiones de Villanueva y la pegada no ha tenido el efecto esperado de parte de las autoridades, a diferencia de otros casos donde, mediante el apoyo del colaborador eficaz en la investigación fiscal, se ha llevado a cabo arrestos e incluso intervenciones a instituciones del Estado.

Psicosocial paloma

La campaña mediática contra el periodista Gustavo Gorriti ha servido de “neutralización”, para sus interesados, en la medida que se prestó a la confusión en qué espectro político se encontraba la organización criminal, para Jaime Villanueva. Los apristas, junto a los fujimoristas, tuvieron las puertas abiertas del Congreso (qué novedad), donde sus interpretaciones apuntaban a olvidar que ellos mismos eran los señalados por Villanueva. Paralelamente, Keiko Fujimori entró en la escena ante la falta de rebote de la noticia “Gorriti” desde una televisora; la Señora K salió a declarar a los medios. Automáticamente se prendió la reguera de pólvora en los medios de comunicación concentrados de los Miró Quesada. El objetivo de la “cortina” se había cumplido a cabalidad, intimidando a los fiscales encargados del caso, desestabilizados, viendo los ataques a Rafael Vela y José Domingo Pérez. Misión cumplida.



Congreso no oye, no escucha

Estuvieron implicados las congresistas Patricia Chirinos, Martha Moyano, José María Balcázar, y Alejandro Soto. Ni por ello se recibió un llamado de atención, menos el merecimiento de una investigación en alguna comisión. Que Moyano haga entrar a Villanueva por una puerta falsa, para complotar contra fiscales es de todos los días, seguramente, diría Soto. Hubo, sí, apenas un escueto comunicado del presidente del Congreso, Alejandro Soto, negando cualquier reunión con los exasesores de Patricia Benavides. Recordemos que Villanueva lo mencionó como uno de los que quiso que su caso Fábrica de Trolls se archive, pidiendo ayuda a Patricia Benavides.



Fiscalía invisible

Patricia Benavides, la fiscal suspendida, ha visto cómo su nombre ha sido mencionado en coordinaciones deshonrosas cuando se ufanaba de ser la Fiscal de la Nación. Y hay más confesiones que llegarán, pues faltan más congresistas, e incluso el prófugo Vladimir Cerrón, según Ojo Público. La indagación de la fiscalía, con Benavides, es por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho pasivo, cohecho activo, falsedad ideológica y encubrimiento real y personal. Después de esta bomba, no se explica, al menos, por qué no hay al menos un pronunciamiento de los fiscales en dichos casos, las medidas a tomar, ante este escándalo. La gente siente que no están haciendo su trabajo.

El topo del JNJ

Guillermo Thornberry Villarán es el acusado de ser el topo del Jurado Nacional de Justicia, filtrando documentación a “el africano”, supuestamente Hernán Garrido Lecca, en el proceso de evaluación de Benavides. Por eso mismo Patricia Benavides estaba a un paso adelante cuando postulaba al cargo de Fiscal de la Nación – evaluada por el JNJ. Peor, “el filósofo” sostiene que Thornberry filtraba información al

“Africano”, que era cercano a Patricia Benavides. El JNJ aún no le abre investigación, sin embargo, también debió informar que Thornberry no puede estar incluido como investigador, a Pablo Sánchez, José Domingo Pérez, y Rafael Vela, cuando es Villanueva quien lo ha involucrado, con nombres y apellidos. El mundo al revés.

Contra Castillo

Jaime Villanueva también refiere sobre el sometimiento que la investigada Patricia Benavides ejercía sobre Uriel Terán y Juan Carlos Checkley. Fiscal y Juez que habrían participado “activa” y “decididamente” en la persecución política contra el presidente Castillo y Betsy Chávez.

¿Todos coludidos?

Sin duda, nos preguntamos dónde está Harvey Colchado, la fiscal Marita Barreto, en general, los fiscales en general, para ejercer su función frente a las declaraciones de Villanueva. ¿Está la Fiscalía por ejercer su función? Más son interrogantes, que aciertos.

El Congreso, es un cero a la izquierda, pues su comisión de ética está demás. Dina Boluarte, y Alberto Otárola, acusados de tener una alianza con Fuerza Popular, tampoco han dicho algo al respecto. Algo se pudre, adentro del poder, festín cada vez más cerca de precipitarse al abismo.