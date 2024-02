Jaime Villanueva: Revela que Gustavo Gorriti coordinaba con 4 Fiscales y hasta cercó a Alan García

Exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, dio cuenta de una serie de episodios entre Rafael Vela y el periodista Gustavo Gorriti. Además, se involucró al fallecido expresidente, Alan García.Colaborador eficaz dice periodista de IDL coordinana con: Pablo Sánchez, Pedro Chávarry, Zoraida Ávalos y Patricia Benavides.

Desde hace meses, Gustavo Gorriti atribuyó credibilidad a todos los testimonios de Jaime Villanueva, exasesor de la Fiscalía de la Nación. Ahora, esa misma fuente lo sindica a él como el personaje que no solo coordinaba, sino que presionaba a los máximos representantes del Ministerio Público. En sus declaraciones reveló que el miembro de la organización financiada desde el extranjero, el IDL, usaba su poder mediático para gestionar acciones de Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Pedro Chávarry, y la misma Benavides, cuando estos eran fiscales de la Nación.

El exasesor de Patricia Benavides, aseguró que Rafael Vela le habría brindado al periodista Gustavo Gorriti, información para “cercar” al fallecido expresidente de la República, Alan García. Según las nuevas respuestas de Villanueva, se involucran al coordinador del Equipo Especial Lava Jato, el fiscal Rafael Vela Barba, así como al periodista Gustavo Gorriti y al exmandatario fallecido, Alan García.

“Yo le dije anda habla con Gustavo Gorriti, y él me comentó que fue a hablar con él y literal me dijo ‘Jaimito he hablado con Gustavo y le he cobrado lo de Alan García, porque yo a él a Gustavo le di toda la información para cercar a García'”, dijo Jaime Villanueva.

El interés de Gorriti –según Villanueva– no era periodístico, sino de utilizar al Ministerio Público. Gestiones similares se habrían producido desde el fujimorismo, por medio de Martha Moyano.

Hace unas semanas se había revelado que Sánchez actuaba por indicaciones del oenegero para suspender diligencias. Ahora Villanueva involucra al fiscal supremo en tratativas para que el caso Lava Jato sea politizado, especialmente en el caso de Keiko Fujimori.

En el tema Chávarry, se reveló que este había tenido una reunión con Gorriti cuando iba a asumir la titularidad del Ministerio Público, allá por julio de 2018. Sánchez ya había tenido acceso a audios que luego fueron difundidos en IDL, cuya página web les daba un cariz criminal.

Exabogado de García se pronuncia

En entrevista con Exitosa, el exabogado de Alan García, Wilmer Medina, se pronunció estas declaraciones y aseguró que las declaraciones de Jaime Villanueva “calza con lo que ha ocurrido en la realidad”.

La exdefensa de García denunció que el Ministerio Público (MP) se ha convertido en una “cloaca/alcantarilla”.

“Lo que corresponde es, respecto a los fiscales supremos todos, incluida Benavides, deben ser suspendidos por un año, luego ingresan los fiscales supremos adjuntos y hacen las investigaciones”, dijo a nuestro medio.

Además, el exabogado de García propuso una “salida ingeniosa” ante esta controversia, para ello, aseguró que el Congreso de la República debería suspender de todos los fiscales supremos, y que estos sean reemplazados por los fiscales supremos adjuntos por un año.

Nuevos testimonios

Como se recuerda, nuevos testimonios de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, salieron a la luz y estos comprometen al exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.

Durante la declaración al despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza, el ahora colaborador de la justicia dio cuenta de una serie de episodios que dejan malparados a los citados funcionarios del Ministerio Público (MP). Dicha información fue revelada en el programa ‘Milagros Leiva entrevista’.