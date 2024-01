Rechazo al Gobierno es absoluto y es una situación que se da en todo el país

Asegura sociólogo José Luis Ramos, precisa que no hay interlocución cuando una de las partes carece de legitimidad. “El gobierno está en una situación de artificialidad y se mantiene por los

monopolios mediáticos”

El rechazo al Gobierno es absoluto y es una situación que se da en la totalidad del país, dijo el sociólogo José Luis Ramos, tras considerar que la ciudadanía le ha puesto una nota de 01 a la presidenta Dina Boluarte y al Ejecutivo, si se hace una evaluación usando la calificación numérica vigesimal.

Fue al referirse a la reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) que da cuenta de que, durante el mes de enero del 2024, la mandataria cuenta con un respaldo del 8 % y un 82 % de desaprobación de la ciudadanía.

“Yo creo más bien que no se trata de una relación del gobierno con ciertas regiones, creo que la última encuesta de IEP revela que esa es una relación con la totalidad del país. Que se manifieste en ciertos momentos de manera mucho más explícita, en ciertas zonas geográficas, no quiere decir que el problema es con Cusco, el problema es con Puno, el problema es con Ayacucho y que más bien hay una luna de miel con el resto de las regiones del Perú. No es así”, expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“El rechazo al gobierno es absoluto. O sea, 8% de aprobación en nota vigesimal implicaría 01, que es la nota que le estaría poniendo la ciudadanía a la presidenta y al Ejecutivo, en general. Entonces, con 01 de nota, ¿qué legitimidad puedo tener yo para realizar cambios en la política cultural, realizar cambios en algo que es tan sensible para el pueblo cusqueño, como es la administración de Machu Picchu”, apuntó.

CARECE DE LEGITIMIDAD

El analista indicó, en ese sentido, que no hay una posibilidad de interlocución cuando una de las partes carece de legitimidad. Estimó que el régimen está en una situación de artificialidad y que se mantiene por los monopolios mediáticos.

“¿Cómo con 01 puedo querer ser la protagonista central de la Fiesta de la Candelaria? ¿Cómo con 01, que es la misma nota que tiene el Congreso, podría yo este querer hacer cambios en la Constitución, etcétera? No hay una posibilidad de interlocución cuando uno de los elementos del diálogo, cuando una de las partes carece de legitimidad”, argumentó.

“O sea, ¿cómo se puede dialogar con un gobierno que tiene 01? O sea, el Gobierno, en realidad, está en una situación de artificialidad. O sea, está solo allí artificialmente, no está allí realmente. Y solo está allí artificialmente por los monopolios mediáticos que hacen aparecer se trata de un gobierno como cualquier otro”, añadió.

EL GABINETE

Finalmente, señaló que el Gobierno debería apuntar hacia cambios en el Consejo de Ministros, y cuestionó que se mantenga al Gabinete. Opinó que hay “grupos de poder que son los que realmente gobiernan”.

“El hecho de que 01 [de nota] se mantenga el premier revela, pues, esta artificialidad. Cualquier presidente que ve semejante rechazo en la ciudadanía, lo primero que tiene que hacer es, pues, cambiar al Gabinete, porque la ciudadanía está diciendo que el Gobierno es pésimo, y, entonces, para salvar la imagen presidencial, lo que se hace es cambiar al Gabinete. No se le cambia, porque es mera ficción”, aseveró.

“No tenemos un gobierno propiamente dicho, lo que tenemos es un conjunto de personas que ocupan ciertos cargos y que están allí para cumplir los encargos de otros grupos de poder que son los que realmente gobiernan”, puntualizó.