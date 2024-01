Sergio Tarache: Feminicida ya se encuentra en territorio peruano

El feminicida Sergio Tarache aterrizó este martes en el aeropuerto de Tarapoto extraditado desde Colombia para responder por la muerte de Katherine Gómez.

El extranjero es investigado por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud prendió fuego al cuerpo de la joven de 18 años en plena vía pública.

Tarache descendió del avión fuertemente custodiado por agentes de la Policía Nacional y fue sometido al exámen médico legal correspondiente.

“Yo les puedo colaborar, pero no soy una bandeja de plata”, fue lo primero que le dijo Sergio Tarache Parra al coronel Víctor Revoredo, entonces jefe de la División de Homicidios que viajó a Colombia siguiendo los rastros del asesino de Katherine Gómez, joven peruana que fue atacada y quemada por el feminicida venezolano. Tarache Parra llegó hoy al Perú, tras ser extraditado, para afrontar una posible pena de cadena perpetua.

“Eso no fue planeado, las cámaras están ahí. Ella, de verdad, me llevó a lo que hice. Nosotros terminados al mediodía, eso no fue en la noche. Después del almuerzo, ella ingresó a mi Facebook y no encontró nada, dijo Tarache, como tratando de armar una coartada de defensa.

Madre de Katherine Gómez exige máxima sanción para feminicida

Cinthia Machare, madre de Katherine Gómez, ha venido haciendo frente a las autoridades de Perú durante meses para que se aceleren el proceso de extradición del feminicida Sergio Tarache. Además, en repetidas ocasiones, exigió que el Gobierno otorgue la sanción máxima al sujeto que asesinó a su hija y, ahora, afirmó que “va a luchar hasta el final”.

“Que el pueblo peruano me cumpla a mí porque de verdad ha sido un caso muy indignante. A él le corresponde la cadena perpetua y esa es la condena que tienen que fijarle. (…) Yo, como madre, les pediría que hagan lo más rápido posible porque es muy doloroso todo esto para mí. Es retroceder cada momento y cada instante que viví cuando mi hija pasó por todo esto. La verdad que les pido celeridad, que lo hagan lo más rápido posible, para que acabe esta pesadilla”, afirmó anteriormente para RPP.

La Cancillería de Colombia recibió a mediados de mayo el documento oficial para la extradición del ciudadano requerido por la justicia peruana. Tarache está solicitado por el Vigésimo Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima para enfrentar acusaciones relacionadas con el feminicidio de Katherine Gómez. La entrega del cuadernillo es un paso crucial en un proceso que, según fuentes, se ha extendido por un tiempo considerable.

“Sabíamos que tarde o temprano iba a llegar, pero no contábamos que iba a demorar tanto. Siempre hemos estado la pendiente del caso. Es retroceder todo el proceso, pero con la finalidad de que se va a hacer justicia. (…) Sí, he tenido comunicación con las autoridades y me han informado que estamos a nada de concretar la extradición”, concluyó.

En Perú, el aumento en el número de feminicidios durante el 2023 se ha posicionado como una preocupante señal de alarma, al alcanzar la cifra de 170 víctimas. Este dato, provisto por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Aurora), refleja un grave problema social que afecta a la comunidad nacional e insta a una urgente intervención.