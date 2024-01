Sergio Tarache, confeso feminicida de Katherine Gómez, será extraditado hoy a Perú

By

La Policía Nacional señaló que ya inició la extradición al Perú de Sergio Tarache, confeso feminicida de Katherine Gómez.A través de X, la institución informó que el venezolano partió de la Base Área de Antinarcóticos de la Policía de Colombia con destino a la ciudad de Leticia, “como parte del proceso de extradición”.

Recordemos que, la semana pasada el general PNP Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional, afirmó que este martes, 30 de enero, se realizaría la extradición desde Colombia de Tarache.

“El martes tendremos en nuestra Patria, para que responda ante las autoridades judiciales, a Sergio Tarache Parra, que tendrá que responder por un crimen horrendo en agravio de Katherine Gómez, una joven de 18 años, a quien quitó la vida incendiándola”, sostuvo el alto mando.

Muerte de Katherine Gómez

Sergio Tarache Parra atacó y quemó a su expareja peruana Katherine Gómez (18), el 18 de marzo de 2023, en la Plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima. Seis días después, el 24 de marzo, la joven falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Tras permanecer en calidad de no habido en los días posteriores al ataque, Tarache Parra fue detenido en Bogotá, Colombia, el 11 de abril.

En las próximas horas, Sergio Tarache arribará al Perú para ser juzgado por el delito de feminicidio. De acuerdo a las autoridades colombianas, junto a él será entregado un ciudadano por el delito de narcotráfico. Además, precisaron que el sujeto ya había dejado la Base Aérea Antinarcóticos con rumbo a Leticia. Se pronosticó su llegada a nuestro país para las 3.30 p.m. aproximadamente.

Después de un proceso que se extendió por aproximadamente nueve meses, las autoridades peruanas culminaron con éxito la solicitud de extradición. El requerimiento formal fue entregado por el Estado peruano a la Cancillería Colombiana en mayo de 2023, con el apoyo del Ministerio Público de Perú en la articulación de las pruebas necesarias para fundamentar la acusación.

Madre de Katherine Gómez exige máxima sanción para feminicida

Cinthia Machare, madre de Katherine Gómez, ha venido haciendo frente a las autoridades de Perú durante meses para que se aceleren el proceso de extradición del feminicida Sergio Tarache. Además, en repetidas ocasiones, exigió que el Gobierno otorgue la sanción máxima al sujeto que asesinó a su hija y, ahora, afirmó que “va a luchar hasta el final”.

“Que el pueblo peruano me cumpla a mí porque de verdad ha sido un caso muy indignante. A él le corresponde la cadena perpetua y esa es la condena que tienen que fijarle. (…) Yo, como madre, les pediría que hagan lo más rápido posible porque es muy doloroso todo esto para mí. Es retroceder cada momento y cada instante que viví cuando mi hija pasó por todo esto. La verdad que les pido celeridad, que lo hagan lo más rápido posible, para que acabe esta pesadilla”, afirmó anteriormente para RPP.

La Cancillería de Colombia recibió a mediados de mayo el documento oficial para la extradición del ciudadano requerido por la justicia peruana. Tarache está solicitado por el Vigésimo Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima para enfrentar acusaciones relacionadas con el feminicidio de Katherine Gómez. La entrega del cuadernillo es un paso crucial en un proceso que, según fuentes, se ha extendido por un tiempo considerable.

“Sabíamos que tarde o temprano iba a llegar, pero no contábamos que iba a demorar tanto. Siempre hemos estado la pendiente del caso. Es retroceder todo el proceso, pero con la finalidad de que se va a hacer justicia. (…) Sí, he tenido comunicación con las autoridades y me han informado que estamos a nada de concretar la extradición”, concluyó.