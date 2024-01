Ricardo Gareca y el mercado libre

En Otro Lenguaje

Por Jaime Asián Domínguez (*)

Es un milagro que, hasta el momento, ningún congresista figureti haya pedido una comisión investigadora o algo por el estilo sobre la llegada de Ricardo Gareca a la selección chilena. Y es que los “otorongos” que tenemos, discípulos de la banalidad extrema, son unos “tigres” cuando de buscar la peliculina se trata, y no debe extrañarnos que alguno de ellos hasta se anime a pedir la devolución del Huáscar para pegarla de “héroe”.

En ese ínterin, las redes sociales, amigas íntimas de los congresistas, libran un posteo de ataque y defensa al extécnico de Perú, sin advertir (1) que el fútbol es un juego inmerso en la dinámica del libre mercado, en el que la fidelidad puede acabarse con un contrato millonario, y (2) que “el flaco”, muy a su pesar, estaba suelto en plaza por obra y gracia del inefable presidente de la FPF y podía estampar su firma por el equipo de Pelotillehue si le daba la gana. Punto. Allí murió la flor.

¿Ustedes creen que si al terco Juan Reynoso no le hacían la camita y sumaba en las fechas disputadas de las Eliminatorias habría tanta devoción por el destino que ha tomado el entrenador argentino? Claro que no. Por el contrario, ya circularía la tendencia, precisamente en las plataformas digitales, animando al “Cabezón” para que gane el Clásico del Pacífico del 21 de junio, en Estados Unidos, por la Copa América. Ahora el duelo será Fossati-Gareca e igual tenemos que romperlos.

Por lo demás -y en la línea de que los chilenos siempre están intentando quitarnos lo que necesitan- alguna vez leí, como broma del Día de los Inocentes, que los vecinos del sur aseguraban que el Señor de los Milagros también era suyo. Válgame Dios. Con eso no se jueguen porque el Cristo de Pachacamilla solo jugará por el Perú, el país bendito que nos vio nacer. Hablando en serio: ¡Chau, Tigre!

(*) Periodista y Consultor de contenidos



“Estaba suelto en plaza por obra y gracia del inefable presidente de la FPF y podía estampar su firma por el equipo de Pelotillehue si le daba la gana”.