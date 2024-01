Exprocurador Antonio Maldonado: “Fujimori no puede huir del caso Pativilca”

-Porque es un caso en proceso, ni siquiera hay una sentencia. Entonces, no podría

operar de ninguna manera un indulto, y menos este indulto fraudulento.

-El exprocurador cuestionó, además, los argumentos que contiene la resolución del Tribunal Constitucional (TC) en el caso de Alberto Fujimori.

El indulto que se le concedió al expresidente Alberto Fujimori no puede ser aplicado en el caso Pativilca, porque es un tema que está en proceso, en el que ni siquiera el Poder Judicial ha emitido una sentencia, subrayó el exprocurador ad hoc Antonio Maldonado.

“[Respecto al caso de Alberto Fujimori] en el caso Pativilca, el indulto es aún más claramente improcedente, sencilla y llanamente porque es un caso en proceso, ni siquiera hay una sentencia. Entonces, no podría operar de ninguna manera un indulto, y menos este indulto fraudulento”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Como se recuerda, Elio Riera, defensa legal de Alberto Fujimori, adelantó que recurrirán al Tribunal Constitucional para que se aplique la gracia presidencial en este caso, luego de que el Poder Judicial decidiera rechazar su pedido el pasado 12 de enero.

CASO KENJI FUJIMORI

Maldonado Paredes consideró, en otro momento, que la sentencia de cuatro años y seis meses de prisión suspendida que dictó la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema contra Kenji Fujimori por el caso Mamanivideos será un elemento que deberá evaluar la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del indulto del exmandatario.

“Lo primero, la condena a Kenji Fujimori y cómplices es un elemento importante que, en efecto, confirma que hubo un operativo ahí durante el gobierno del señor Kuczynski dirigido a obtener la libertad del señor Fujimori mediante un indulto fraudulento. No es el único elemento, está también la decisión del propio Poder Judicial de más de 230 páginas, que confirmó la decisión del juez supremo instructor, más o menos en ese sentido”, indicó.

“Es decir, el Poder Judicial acá ha tenido una actitud decente demostrando independencia e imparcialidad, pero sobre todo estos elementos, yo creo que tienen que ser valorados por parte de la Corte Interamericana. Ya han sido valorados por parte de la Corte Interamericana”, anotó.

ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA

El exabogado del Estado se refirió también a decisión de la Corte IDH de disponer una “supervisión reforzada” y comprender el incumplimiento del Estado peruano en su informe anual, a fin de que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) adopte las medidas correspondientes.

“[Estos elementos] debieran ser discutidos y debatidos conforme lo ha pedido la Corte Interamericana en la Asamblea General de la OEA, pero como también sabemos no solo en este caso, sino en muchos casos en el pasado, la Asamblea General de la OEA jugó un papel político y los planteamientos o pedidos o solicitudes de la Corte muchísimas veces quedan neutralizados”, opinó.

“En todo caso, el tema que define esta situación a favor del retorno del señor Fujimori a la prisión y que siga cumpliendo con la pena impuesta legítimamente en respeto del debido proceso no son los pobres argumentos del Tribunal Constitucional, sino los que hemos mencionado, más la sentencia de supervisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, anotó.