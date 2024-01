Policías del DEPINCRI ingresan a local comercial sin orden judicial

Escándalo. Actuaron pese a que el caso se encontraba en la comisaría de Cotabambas

El jefe del Departamento de Investigación Criminal, Depincri, del Cercado de Lima, comandante PNP Ricardo Vargas Contreras y los policías que resulten responsables, han sido denunciados ante el Ministerio Público por usurpación agravada, abuso de autoridad y violación de domicilio, por haber intervenido de manera ilegal en la toma de un local comercial en Mesa Redonda. Asimismo, los perjudicados presentarán cartas denunciando los hechos ante el director de la Policía Nacional del Perú, Inspectoría de la PNP y ante el Ministerio del Interior.

Los policías del Depincri actuaron en favor de Luis Danny León Laura, quien supuestamente ocupaba precariamente un espacio en un local ubicado en la cuadra 9 del jirón Andahuaylas, e ingresaron violentamente al lugar, pese a que León Laura no contaba con orden judicial ni contrato de arrendamiento válido y vigente.

Las denuncias, tres en total, se han presentado el lunes 22 de enero ante la Fiscalía Provincial Penal de Turno, además de una denuncia inicial por usurpación agravada que fue presentada ante la Tercera Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima, Segundo Despacho, el mismo día de la intervención.

Los hechos se produjeron el pasado 11 de enero, cuando Rocío Stewart Garay, quien posee un contrato elevado a escritura pública de alquiler por cinco años, a partir del 28 de enero de 2023, encontró el local cerrado por candados que no habían sido colocados por ella, en ese momento y a su solicitud intervino la policía de la comisaria de Cotabambas, quienes le dieron seguridad para que ingrese, por ser la posesionaria legal del local.

Sin embargo, cuando fueron a dejar constancia en la Comisaría de Cotabambas sobre lo ocurrido, el supuesto usurpador, León Laura, llegó al lugar con policías del Depincri, departamento policial a cargo del comandante PNP denunciado, Ricardo Vargas Contreras y, apoyado dichos efectivos policiales y un grupo de matones, ingresaron violentamente al local.

Los propios policías de la comisaria de Cotabambas estaban sorprendidos por la presencia de los efectivos de la Depincri ya que no tenían justificación para intervenir en este caso, pues no se trataba de un crimen ni de un delito flagrante, pues quien reclama la posesión del inmueble es la inquilina reconocida por los propios dueños, Diana y Jaime Ramírez, y por el contrato notarial que la respalda.

Estos hechos ocurrieron semanas después de que el comandante PNP Vargas Contreras asumiera la jefatura del Depincri Cercado de Lima.