ONP: Sepa cómo sustentar años de aportes solo con una declaración jurada

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) ha implementado algunas medidas en beneficio de sus afiliados para que puedan acreditar años de aportes a fin de que puedan acceder a una justa pensión de jubilación.

En ese sentido, hay una figura que permite sustentar años de aportes con una declaración jurada (DJ) simple, en la que se exprese y garantice haber aportado a la ONP tras haber laborado en un determinado centro de labores que, a la fecha, ya no exista.

¿En qué consiste este mecanismo?

La Declaración Jurada de Aportes es una figurada creada por la ONP en 2020 para los pensionistas a los que les falte algunos años de aportes para acceder a la pensión de jubilación.

Por ejemplo, si usted cuenta con 19 años de aportes y solo le falta uno, puede acreditar ese año restante mediante la DJ, previa corroboración de haber laborado en una empresa en la que haya aportado y que no se encuentre en la base de datos de la entidad estatal.

Esta medida fue lanzada debido a que la ONP no contaba con toda la información sistematizada de sus afiliados desde antes de 1999, tal como detalla el jefe de la institución, Victorhugo Montoya, a Agencia Andina.

“Nosotros tenemos los aportes de manera informatizada desde el año 1999 hasta ahora. Ese es el año desde que toda la recaudación la empieza a realizar Sunat. Ellos recaudan y nos pasan la información de la recaudación. No hay problema con los jubilados de dicho periodo porque sabemos su aporte. El problema es del 1999 hacia atrás porque no hay nada informatizado, tenemos archivos organizados pero físicos, amplios, que nos trasladaron de la época del Seguro Social de Salud (EsSalud)”, relata.

“Tenemos archivos en varios sitios. Si tú me dices que trabajaste en una empresa del año 1980 al 1985, yo verifico esa información y, si está, pasa el visto bueno para el trámite. Pero si no apareces, porque puede ser que te olvidaste el nombre de la empresa o no fueron esos los años correctos, no podemos saberlo porque son demasiados archivos. En esos casos les decimos que nos pasen la información de sus aportes”, explica.

En ese sentido, Montoya refiere que, para los casos en los que los afiliados no cuenten con boletas de pago de las décadas de los 70 u 80, existe la alternativa de presentar otros documentos que sustenten haber laborado en la empresa en cuestión.

“Si tienes algo que te acredite que en esos años trabajaste, como un fotocheck, un memorándum o una nota que te dieron, eso lo traes y lo evaluamos. Si tienes un fotocheck del 70 y un memorándum del 75, entonces sabemos que hay 5 años que supuestamente trabajaste. Con esos dos documentos la persona firma una declaración jurada en la que afirma que trabajó los 5 años en esa empresa y nosotros lo reconocemos como aporte”, explica el jefe de la ONP.

¿Cuántos años de aportes puedo declarar?

Según Victorhugo Montoya, los años de aportes que se pueden acreditar vía declaración jurada dependerá de la pensión de jubilación a la que se accederá:

-Para pensiones proporcionales de 10 años y menos de 15 años de aportes: Se puede acreditar hasta 2 años.

-Para pensiones proporcionales de 15 años y menos de 20 años de aportes: Se puede acreditar hasta 4 años.

-Para pensiones regulares de 20 años de aportes: Se puede acreditar hasta 6 años.

“Sin tener papeles a la mano, con 7 años de aportes podrías acceder a una pensión de 10 años, porque haces uso de la declaración jurada y de un préstamo previsional. Esa es la manera de facilitar las pensiones a nuestros afiliados”, resaltó.

Tomado de Andina: