Urgen leyes ante desastres ambientales, necesitamos normas para asegurar que empresas indemnicen al estado

Expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, afirmó que precisamos una

modificación de nuestras leyes ambientales y de fiscalización ambiental

Necesitamos una modificación de nuestras leyes y mecanismos para asegurar que una empresa cumpla con indemnizar al Estado y con una remediación adecuada frente a un desastre ambiental, sostuvo Mirtha Vásquez, expresidenta del Consejo de Ministros. “Entonces, yo creo que es bien importante plantear dos cosas. Primero que necesitamos una modificación de nuestras leyes ambientales y de fiscalización ambiental porque si no, no alcanza para obligar a estas empresas”, dijo en el programa No Hay

Derecho de Ideeleradio.

“Y lo segundo es que creo que, frente a estos daños, estos tremendos daños irreversibles ambientales, tendríamos que tener un mecanismo no solamente para exigir que la empresa indemnice al Estado como debe ser, sino que deberíamos tener un mecanismo para asegurar que hay una remediación adecuada y que se recupera en un mínimo la situación ambiental en la zona donde ha sido perjudicada. Eso es algo que hasta ahora sigue fallando dentro del Estado”, puntualizó.

Vásquez Chuquilín advirtió, en ese sentido, que estamos igual y peor en términos de respuesta estatal frente a un desastre ambiental que termina afectando a la población.

“[En términos de respuesta estatal frente a un desastre ambiental estamos] igual y peor, creo yo. Me atrevo a plantearlo así por lo siguiente. Mira, históricamente en nuestro país

hemos tenido desastres ambientales muy graves, incluso que han terminado por afectar

la vida de mucha gente. Recuerda el tema de Choropampa, por ejemplo, que es un asunto pendiente. La gente contaminada con mercurio y que se sigue muriendo hasta el día de hoy”, refirió.

CONTROLES AMBIENTALES

Cuestionó, del mismo modo, que se hayan debilitado los controles y criticó que existan

iniciativas que busquen flexibilizar los estándares mínimos de estudios de impacto ambiental

(EIA). “Es un tema clarísimo que evidencia como nuestro Estado finalmente no solamente tiene tantas debilidades, sino que tiene una responsabilidad, porque progresivamente lo que han hecho en el Estado es más bien debilitar los controles ambientales, las exigencias a las empresas y cada vez esta flexibilización es peor”, señaló.

“[En vez de preservar] los estándares para presentación de estudios de impacto ambiental, lo que se ha hecho en estos últimos años es legislar para que sus estándares se flexibilicen, y, es más, ahorita hay proyectos que lo que buscan es que, incluso, estos estándares mínimos de estudios de impacto ambiental sean rebajados todavía aún más.

Acuérdate que, en estos últimos años, por ejemplo, lo que las empresas exigen es [eso] bajo este concepto de que existe mucha tramitología en el país”, apuntó.

COMISIÓN DE PUEBLOS

ANDINOS

La expresidenta del Congreso mencionó también el informe elaborado por la Comisión

de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República respecto al derrame de petróleo en el Terminal Portuario Multiboyas 2 de la Refinería La Pampilla – Repsol, ocurrido en la madrugada del 15 de enero de 2022.

“Entonces, ayer leía un informe que ha sacado la Comisión de Pueblos Andinos que da cuenta de cuáles son los pendientes, y realmente dos años después, lo que verificamos es que la empresa no ha cumplido con realizar la limpieza y la remediación como debiera ser”, manifestó.

“[Según ese informe, la empresa] no ha cumplido con indemnizar a todos los agraviados en este desastre, que pasan siendo desde los pescadores hasta la gente que vive en los lugares y, pues, que se vio perjudicada con todo este desastre, hasta incluso el propio Estado, porque el Estado tiene que ser indemnizado por el daño ambiental que ha sufrido y que es de una magnitud y todo eso todavía está pendiente hasta este momento”, agregó.

OEFA

Advirtió, finalmente, que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)

tiene limitaciones, es una oficina bastante debilitada, y no cuenta con presupuesto suficiente. “Para empezar, nosotros somo un país, por ejemplo, que no tenemos un sistema de fiscalización que sea lo suficientemente adecuado como para prevenir, digamos, estos

desastres. Los desastres se suscitan y la única entidad que puede ir y ver la magnitud del desastre es la OEFA y muchas veces tiene limitaciones, porque es una oficina bastante debilitada, no tiene ni siquiera presupuestos”, indicó.

“Entonces, lo que sucedió, por ejemplo, con Repsol grafica mucho estas debilidades, porque finalmente en el caso de Repsol, la oficina de la OEFA primero tuvo que confiar en las informaciones que daba la propia empresa, las cuales eran falsas, porque empezaron diciendo de que era un derrame mínimo, que eran 0.05 de un barril, cuando dos días después se descubrió que eran una cantidad impresionante de barriles que se había

derramado”, acotó.