FTCCP demanda a alcalde de Lima continuar proyectos de obras anunciados por anteriores gestiones

Luis Villanueva Carbajal, secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú (FTCCP) y presidente de la CGTP, demandó al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, continuar los proyectos de obras ya avanzados y anunciados por anteriores gestiones. También informó que están pidiendo una reunión con representantes del Gobierno, para presentar una propuesta de lucha contra la criminalidad organizada.

“Lo que demandamos al actual alcalde es que continúen los proyectos de gestiones anteriores. Por ejemplo, la continuidad de la Vía expresa del Paseo de la República. Eso está años, ya había sido licitado y fue paralizado por mezquindades políticas. Hay una serie de proyectos, no solo para viabilizar el tránsito que es un caos en Lima, sino para un desarrollo ordenado de la ciudad de Lima”, dijo en el programa “En concreto” de RCR.

Señaló que el alcalde de Lima solo está anunciando pequeñas obras que no son de envergadura. “Las obras de envergadura son, por ejemplo, la continuación de la Vía Expresa del Paseo de la República, la línea 3 y la línea 4 del Metro de Lima. Lima con más de 11 millones de habitantes necesitamos tener por lo menos 10 líneas de metro. Que hay de la avenida Primavera que iba a ser una vía expresa subterránea. Todo eso se tiene que ver de manera articulada”, indicó.

Con relación a la violencia delincuencial, dijo que no solamente afecta al sector de la construcción, sino a toda la sociedad. “Hay ciudades que son fuertemente golpeadas por el crimen organizado, por las extorsiones y el sicariato. Ha estado un buen tiempo en estado de emergencia San Juan de Lurigancho, pero todos los días escuchamos crímenes”, expresó.

“Tiene que haber una voz de mando desde la propia presidencia de la República, liderar un proyecto un plan y conjuntamente con un buen Ministerio del Interior y fortaleciendo a la policía, no solamente con recursos humanos sino con recursos logísticos y empujar con mucha fuerza la inteligencia policial. Los laboratorios de criminalística tienen que haber no solo en Lima y las ciudades, tiene que haber por lo menos en 10 o en 11 regiones del país”, apuntó.

Anunció que los promotores de la marcha del 19 de diciembre han conformado un comité contra la delincuencia y por la paz. “Hemos tenido una reunión antes de ayer y estamos elaborando una propuesta técnica y vamos a reiterar la solicitud de reunirnos con las altas autoridades del Poder Ejecutivo y llevarles esa propuesta”, remarcó.

“Seguramente vamos a implementar algún otro tipo de medidas. Vamos a hacer un anuncio a través de una conferencia de prensa en los próximos días y así que estamos en pleno trabajo de desarrollo dentro de este comité”, subrayó.