Artistas famosos que disfrutan de los juegos de casino

By

El siglo XXI ha abierto una nueva fórmula de ocio para el público adulto, el que se presenta en las plataformas de casino y casas de apuestas online. Estos espacios virtuales se han convertido en destinos ideales para todo tipo de jugadores, democratizando la oportunidad de pasar el rato participando de una oferta lúdica que hasta el momento solo estaba disponible en locales físicos.

Era en estos lugares, llenos de glamour, donde se daban cita las personas más acaudaladas e influyentes de la sociedad, artistas y políticos para pasar un rato divertido y pasear palmito. Nadie duda que, a día de hoy, estos mismos famosos siguen disfrutando de estas opciones lúdicas en la tranquilidad de su casa a través de internet, ya sea jugando a la ruleta en alguna de sus tres versiones, a thundestruck slot o a cualquier otra máquina tragamonedas, o en las mesas de póker y blackjack.

Sin embargo, no son pocos los que siguen prefiriendo pasearse y elegir una mesa en los casinos físicos, relacionándose con el resto de jugadores y viviendo una experiencia tradicional de juegos de azar y apuestas. Estos son algunos de los más conocidos.

Brad Pitt

Uno de los actores mejor valorados de la industria cinematográfica encuentra en los juegos de azar un modo de descansar de los largos rodajes y de su caro y largo divorcio de Angelina Jolie. La afición de este actor por el mundo de los casinos le vino tras rodar la película de robo de casinos Ocean,s Eleven, en 2011. Tuvo que conocer de primera mano el mundo de Las Vegas y se quedó prendado de juegos como el blackjack o las máquinas tragaperras.

Frank Sinatra

La Voz, posiblemente uno de los artistas (músico y actor) con más carisma que haya existido jamás, estará por siempre relacionado con Las Vegas y, por tanto, con los juegos de Casino. Tal fue su afición por este entorno que llegó a ser propietario del Cal Neva Resort & Casino. Su local fue frecuentado por los personajes más populares del momento, llegando a ofrecer salones especiales para que los grandes apostadores pudieran arriesgar enormes sumas de dinero.

Eva Longoria

La popular actriz de ascendencia mexicana siempre ha sido una mujer activa, no solo en el mundo de la interpretación, sino también en los negocios. Además de sacar su propia marca de tequila, a punto estuvo de abrir un casino en Las Vegas con la mismísima Victoria Beckham, demostrando su pasión por el juego. No pudo ser, sin embargo, su afición no se perdió por este motivo, siendo muy fácil encontrarla en las mesas de blackjack o en alguna ruleta.

Bono

El cantante y alma mater del grupo de música irlandés Bono es otro aficionado a las ruletas, no solo se le puede ver en Las Vegas, sino en cualquier casino alrededor del mundo. Su pasión por los viajes se hermana con la visita de los mejores casinos del lugar, para jugar siempre de forma muy meticulosa, nada de despilfarrar grandes cantidades de dinero. Bono apuesta cantidades muy pequeñas y siempre siguiendo una estrategia.

Otros artistas que eligen esta fórmula de diversión para sus ratos de ocio son el rapero y productor P. Diddy, el fallecido bajista y cantante de Motorhead, Lemmy Kilmister, el ilusionista y mentalista Derren Brown o los actores estadounidenses Bruce Willis, Ben Affleck y Matt Damon.