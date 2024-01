Mujer acosada por Jefe de EsSalud denuncia impunidad tras 9 meses de informar su caso

En diálogo con ‘Panorama’, una extrabajadora del Seguro Social de Salud (EsSalud) informó acerca de la denuncia que presentó en contra del expresidente ejecutivo de dicha organización, Alegre Fonseca Espinoza, por acoso sexual el pasado 17 de mayo de 2023. Ella reveló que, tras dicha denuncia, fue despedida de su centro laboral.

“No he sido escuchada, no he sido escuchada en ninguna instancia, EsSalud me cerró las puertas, dicen por qué no había pruebas (…) Yo no sabía cómo actuar. Esto es lo más desastroso que he tenido que pasar”, declaró la víctima.

“He tenido que pasar por terapia. No puede quedar impune esto. Las mujeres no podemos seguir siendo calladas”, añadió.

Según narró la agraviada a Panorama, los hechos ocurrieron el 16 de mayo del 2023, cuando Fonseca Espinoza ya no era presidente ejecutivo de EsSalud, sino que estaba al frente de la Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas de esta institución.

Ella asegura que acudió a su oficina para informarle sobre una reunión. Mientras utilizaba su laptop, Fonseca sacó del frigobar una dulcera con arándanos e intentó dárselos en la boca sin su consentimiento. Incluso, luego habría intentado besarla por la fuerza.

DESCARGO POR WHATSAPP

Panorama intentó comunicarse con Alegre Fonseca Espinoza para conocer su versión, pero prefirió no participar de este reportaje. Solo envió un mensaje de WhatsApp que dice: “Lo que puedo decir es que no es cierto y que la verdad saldrá a la luz y allí me entrevistas”.