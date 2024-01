El divorcio de Dina con la juventud

En Otro Lenguaje

Por: Jaime Asián Domínguez (*)

No sabemos para quién gobierna la presidenta Dina Boluarte con 85% de desaprobación, pero con los jóvenes, que representan el colágeno político del país, guarda una peligrosa distancia empática, conforme lo demuestra la última encuesta de Datum Internacional publicada ayer por el diario El Comercio.

Y dice así. En el grupo etario de 18 a 24 años, la mandataria está desaprobada con un 76%. William Shakespeare profesaba que “el amor de los jóvenes no está en el corazón, sino en los ojos” y, a decir de las cifras del sondeo nacional, nuestra muchachada no ve casi nada positivo en la gestión de doña Ercilia.

En el segmento poblacional de 25 a 34 años, que también son jóvenes en madurez y con mayor perspectiva de la realidad, a la parsimoniosa jefa del Estado le va terrible: el 88% no le pone una ficha a su accionar en el Ejecutivo frente a problemas coyunturales como la inexorable inseguridad ciudadana, que inclusive ya tocó las puertas de Palacio con el asalto a la escolta de su hijo.

Así las cosas, no sorprende entonces que la animadversión a la presidenta se haya expandido por costa, sierra y selva -en similar proporción en todos los niveles socioeconómicos- y que el 90% de los peruanos reclame cambios en el Gabinete, incluida la salida del primer ministro, Alberto Otárola Peñaranda, su fiel escudero que es reprobado por el 76%.

Este divorcio de la población con Dina Boluarte y sus ministros preocupa sobremanera porque tenemos los mismos problemas que el convulso Ecuador y nada garantiza que en cualquier momento, desprovistos de carácter resolutivo y gobernanza, no se instale el caos general en el Perú, con la corrupción, el crimen organizado y las mafias asesinas en su vergel. ¡Dios nos coja confesados!

(*) Director de medios y Consultor de contenidos



