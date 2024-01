Rafael López Aliaga: pone horario para estibadores de Cercado de Lima

Ójala cumpla con lo prometido. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que su gestión se encuentra gestionando una ordenanza municipal que plantea fijar un horario especial para el trabajo de estibadores de Mesa Redonda y Mercado Central. Ya que estos por décadas se han convertido en un tráfico humano en Cercado de Lima, incluso atropellan a los transeúntes que acuden a esos centros de abastos.

En entrevista con Canal N, el burgomaestre señaló que la Municipalidad Metropolitana de Lima no impedirá el trabajo de las personas encargadas de cargar y movilizar las mercancías; sin embargo, limitarán sus actividades a una jornada de 12 horas, decidida por su comuna.

“Yo no puedo estar en Roma con un señor que tiene una carretilla de acero y que tiene una tonelada o media tonelada atrás, para eso hay horarios. Entonces, estamos sacando una ordenanza que (indica que) el estibador tiene que trabajar de 9 de la noche a 9 de la mañana, nada más. No es normal […] no merecemos eso, ¿por qué no ponemos orden?”, explicó en entrevista con Canal N.

AFIRMA NO LES RENOVARÁ PERMISO

El alcalde de Lima anuncio que no renovará los permisos de 1,500 estibadores que laboran en los alrededores de Mesa Redonda y Mercado Central, pues señaló que los trabajadores impedían el paso de los asistentes, por lo que solo tendrían autorización hasta el pasado 31 de diciembre de 2023.

Sin embargo, los estibadores aseguraron que ya tenían renovación hasta noviembre de 2024, además, aseguraron que ningún representante les informó del nuevo anuncio, incluso señalaron que ya habían pagado 150 soles para formalizarse.

Más adelante dijo que no se puede ser una “potencia mundial” con una “carretilla de acero que te puede matar”. “¿Quieres Lima potencia mundial? Claro, con un señor que va con una carretilla de acero con una tonelada o media tonelada que te puede matar, no es normal. No hemos acostumbrado”, argumentó.

MARCHA DE ESTIBADORES

En diciembre, un grupo de estibadores marcho en contra de la medida del municipio de no renovar sus permisos y aseguraron que su labor es su única fuente de ingresos.

“El error no fue de la Municipalidad de Lima, sino de un grupito de estibadores que fueron a pagar para trabajar. Entonces ellos (la MML), se dieron cuenta que, como una mina, acá hay plata”, manifestó un estibador en ese momento, además, los trabajadores explicaron que tienen los permisos para trabajar y una resolución aprobada por el Congreso.