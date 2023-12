EsSalud: personas maltratando personas

Un numeroso grupo de asegurados de la Red Rebagliati de Essalud reclamaron por la falta de citas tanto en el policlínico Pablo Bermúdez en Jesús María como en el hospital Carlos Alcántara en La Molina.

Un hecho por demás reprobable ocurre en el establecimiento de EsSalud en La Molina donde una paciente lleva esperando cuatro meses para una operación a la pierna. Lo peor de todo es que la asegurada estuvo dos veces en sala de operaciones, en ayunas y por varias horas. “Al final le dijeron a mi madre que no la podían operar, entre ellos se echan la culpa y mi madre sigue mal”, dijo la hija de la paciente a Diario UNO.

CAOS EN PABLO BERMÚDEZ

De otro lado, ante la falta de citas en el Policlínico Pablo Bermúdez de EsSalud, en Jesús María, los asegurados formaron una gran aglomeración y filas en las afueras del establecimiento.

Telmo Espinoza Huertas contó que llegó a las 4.30 a. m. para sacar una cita para su madre, de 80 años, ya que necesita hacerse una ecografía. Él contó que desde agosto ha acudido muy temprano al centro sanitario, debido a que las citas se acababan rápidamente.

CITAS UNA VEZ AL MES. Por su parte, Micaela Camarena Melo indicó que las filas hicieron que se forme aglomeración de personas en los seis pisos del establecimiento de salud. Asimismo, comentó que el policlínico solo abre citas los últimos viernes de cada mes. Sin embargo, afirmó que esto se cumple para todas las especialidades, lo que sería la causa de amontonamiento.

RED REBAGLIATI

Crisis en el hospital Carlos Alcántara

“Amiga lo de ayer como te dije fue el colmó, si la reprogramaron para el ayer 26 de diciembre, en la programación que está pegada en la puerta de Cirugía estaba primera 1pm lo que si nos dimos cuenta que la operaria el Dr. Parimango y no Dr. Yamoca estuvimos esperando y las enfermeras me decían tiene que esperar a que la llamen eran las 4pm y nada amiga, mi mamá en ayuno y luego ya me moleste y le reclamé a la enfermera porque me dijo que el Dr. Parimango ya estaba operando, y le dije pero mi mamá está primera en la lista y estamos desde la 1 de la tarde, luego la llamaron y la enfermera le dijo que no la operarían que teníamos que esperar que el Doctor salga de sala para que la reprogramen, ya es la cuarta vez amiga que esto sucede ya no sé qué hacer la verdad”, declaró a nuestra reportera otra asegurada afectada.