Vecinos de Barranco y exfutbolistas exigen reapertura del Estadio Unión

Recinto deportivo se encuentra cerrado por decisión municipal

Inexorablemente pasan los días y los años y en el emblemático Estadio Unión de Barranco, no pasa nada… Cansados de tantos intentos por conciliar con las autoridades de la municipalidad distrital, los vecinos y exfutbolistas alzaron su voz de protesta contra la decisión de cerrar el complejo deportivo por cinco años y esperan que la actual gestión emplee el sentido común y pronto este recinto pueda ser utilizado por niños, jóvenes y la comunidad en general.

Como se recuerda, el proyecto está avanzado en un 90%, sin embargo la gestión municipal decidió unilateralmente suspender las obras.

La mañana del jueves 28 de diciembre se realizó un plantón en el frontis del Estadio Unión y además de los vecinos, que acudieron con pancartas exigiendo la reapertura de este complejo deportivo, contó con la presencia de los exfutbolistas como: Juan José Oré, Miguel Villalta, Eduardo Aguilar, Eusebio Acasuzo, Javier Chirinos, los hermanos Raúl y Arturo García, Piero Alva, el periodista deportivo Lalo Archimbaud, y los representantes del Consorcio Unión: Zorka Aguilar y Miguel Chamochumbi.

El exseleccionado y cuatro veces campeón con la ‘U’, Piero Alva, manifestó: “No entiendo a las autoridades de la municipalidad de Barranco. Ellos deberían conciliar con el consorcio Unión Barranco para reabrir el estadio. Yo jugué aquí, es lamentable que faltando muy poco para su culminación de la obra, permanezca cerrada. Parece que el municipio no desea inversión privada y este proyecto está trunco hace 5 años. Aquí podrían hacer una sede para los Juegos Panamericanos, no entiendo porque no existe la voluntad para apostar por el bien del fútbol peruano”, remarcó.

Por su parte, la vocera y representante del Consorcio Unión, Zorka Aguilar Vera, explicó que como ganadores de la Subasta Pública esperan conciliar con la municipalidad y ésta les otorgue el permiso de construcción para ponerlo al servicio de sus vecinos. ““El grass sintético, las canchas y las butacas están para ensamblar. Hemos invertido y avanzado mucho. Por ello, si la municipalidad de Barranco nos vuelve a dar la licencia de construcción en cuatro meses entregamos la obra terminada. Tenemos todos nuestros ahorros en este gran estadio. Hay más de 11 millones de soles invertidos acá”, precisó.

En tanto, el exentrenador de la selección Sub-17, Juan José Oré, sintió gran conmoción y rabia porque las autoridades causan tantos entrampamientos al fútbol nacional y sobre todo a las divisiones menores. “Me parece increíble lo que sucedes en Barranco, no se le puede cerrar las puertas a los miles de muchachos que practican deportes. Esto debe solucionarse ya, no estamos hablando de una canchita, sin desmerecerlos, pero esta megaobra debe abrirse ya. Sobre todo si queremos ver al fútbol nacional que entre a la era del desarrollo”, indicó el exentrenador de los ‘jotitas’.

Cientos de vecinos y representantes de organizaciones sociales y juntas vecinales, con carteles en mano, pedían que se reabran las puertas del Estadio Unión.