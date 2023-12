Jorge Rioja Vallejos: Comité Electoral politiza elección gremial del CAL.

Principio de Legalidad.

El Comité electoral del Colegio de Abogados de Lima ha politizado las elecciones al considerar como requisitos, entre otros la cuota joven y de género, normas de aplicación a los partidos políticos.

Con la emisión del comunicado 10 citando el artículo 21 del estatuto del CAL referido a cargos en Junta directiva vinculándolo al último párrafo del artículo 10 del reglamento de elecciones (carece de amparo legal) la exigencia de un requisito que cumplen los partidos políticos en elecciones municipales, esto es, no está considerado en el Estatuto de la orden.

A ello agrega la paridad y alternancia dispuesto en los arts. 9 y 10 de la Res. 0943-2021-JNE, acreditando una elección política más no gremial por la, voluntad del comité electoral, situación que viola, el estatuto de la orden como es de verse prima el derecho consuetudinario, en ninguna elección anterior se impuso que sea elección política aun teniendo aroma a este espacio social.

Razón por la cual invoco y exijo a los integrantes del comité electoral hagan la corrección pertinente dejando en suspenso lo dispuesto en el artículo 10 del reglamento de elecciones en lo que corresponda a limitar el derecho de los abogados de lima y hagan una elección gremial como corresponde a derecho.

Sumado a ello se ha negado entregar el padrón de agremiados indicando que será publicado luego de la presentación de listas o sea post mortem con lo cual asumo no habrá más de una lista oficialista en carrera pero si hay neutralidad de seguro no habrá ninguna en el proceso y con ello declarar desiertas las elecciones, volviendo las asambleas extraordinarias para ampliar mandato y convocar nuevas elecciones.

Los abogados del CAL de lima no debemos aceptar la politización de las elecciones o pronto será tomado por algún partido político de forma oficial y será parte de la historia el Ilustre foro de la defensa de la legalidad, el estado de derecho, la democracia y la libertad de todos.

No a la politización de la elección gremial NO a la ley del concejal joven y normas conexas en el Cal.

Venturoso Año 2024 por un CAL para todos.

*Abogado Fedatario Juramentado -Doctor en Derecho y Ciencias Políticas- candidato a Decano CAL- Defensor moral del Pueblo.