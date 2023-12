El “Plan ni chicha ni limonada”

En Otro Lenguaje

Por: Jaime Asián Domínguez (*)

“Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad”. Esta frase, atribuida a Buda, se nos dibujó inmediatamente en el horizonte luego de escuchar a la presidenta de la República, Dina Boluarte, sincerarse y aceptar -de una vez por todas- que no existe un plan con su apellido para luchar contra la inseguridad ciudadana, del cual había dado parte el propio premier Alberto Otárola.

La verdad, entonces, es que el famoso “Plan Boluarte” fue un invento del Presidente del Consejo de Ministros “en algún momento emotivo”, como ha alegado la jefa del Estado, algo que, efectivamente, está refrendado por la inexorable violencia delincuencial que a diario vemos en el país, incluidas las jurisdicciones declaradas (algunos dicen que por las puras) en estado de emergencia.

Y aquí viene el otro detalle: ofuscada ante una pregunta sobre la plaga de rateros y criminales que pululan a sus anchas en calles y plazas, Dina Ercilia Boluarte Zegarra salió con que “lo que existe es el ‘Plan Perú Seguro’, que estamos trabajando en ello”. Tres preguntas en una: ¿Cuál “Plan Perú Seguro”, de qué se trata, dónde está que nadie lo ve? Si nos atenemos a la casuística del delito, diríamos que estamos ante otra tomadura de pelo.

Lo único seguro es que en cualquier esquina te quitan el celular, cuando no la vida, y que la población ya está hasta la coronilla del “Plan ni Chicha ni Limonada” del Gobierno, en complicidad con un Congreso angurriento que solo legisla para sus intereses y un sistema de justicia cada vez más lejano de la defensa de los intereses de las mayorías. “La vida es una falsía, el mundo es ancho y ajeno. ¡Justicia! Justicia no hay en la tierra, justicia sólo en el cielo…”.

(*) Periodista y Consultor de contenidos



“Lo único seguro es que en cualquier esquina te quitan el celular, cuando no la vida, y que la población ya está hasta la coronilla…”.