Machu Picchu: venta presencial de mil boletos de ingreso seguirá mientras continúe diálogo

By

Mientras se continúe el diálogo con las autoridades y la sociedad civil sobre la gestión en el santuario histórico de Machu Picchu, ubicado en la región Cusco, seguirá la venta presencial de mil boletos para el ingreso a la ciudadela inca en Machu Picchu Pueblo, precisó hoy la ministra de Cultura, Leslie Urteaga.

“Estas últimas semanas escuchamos preocupaciones del pueblo de Machu Picchu y tomamos la decisión de continuar con la venta presencial, y se hace a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco”, refirió.

La ministra Urteaga confirmó que su sector se tomará unos días para familiarizar o socializar la plataforma virtual tuboleto.cultura.pe y se encuentre disponible próximamente para la venta de boletos de la llaqta de Machu Picchu.

“Tomamos la decisión de familiarizar la venta virtual de entradas a Machu Picchu por unos días más, a través de la

plataforma Joinnus, a raíz del conflicto generado en el Cusco. Pero continuamos trabajando en la potenciación de la página para comprar los boletos para la oferta cultural que ponemos a disposición; es en ese sentido que optamos por alquilar de manera temporal, por un año, la nueva plataforma”, explicó la titular de Cultura.

Lamentó los malos entendidos que ponen en riesgo la integridad de los propios trabajadores del sector. Por ello, expresó su apertura al diálogo para encontrar una solución a los problemas, porque el objetivo principal es crear una plataforma virtual, a través de tuboleto.cultura.pe, donde se puedan vender los boletos y mostrar toda la oferta cultural y turística del país.

La ministra precisó que “la contratación de la empresa Joinnus se ha realizado en estricto cumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado”.

Manifestó que “la actual página que administra la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, en la que se vendían entradas para la llaqta, lamentablemente no ha tenido mantenimiento informático y no hay servidores que puedan soportar y asegurar su buena gestión. Hoy nos encontramos con la página web que no da sostenibilidad para el control de aforo y se tomó la decisión de alquilar la plataforma de sistema de venta de tickets a través de la ley de contrataciones, garantizando de manera transparente la venta de boletos”.

La ministra Urteaga aseguró que en el 2023 no se llegó a completar el aforo de 4,044 por día, pues el promedio fue 3,700 visitantes.

“Hago un llamado al diálogo y a la paz. Vamos a respetar como siempre las protestas pacíficas. Me han enviado un documento en la que el sindicato de trabajadores del sector en Cusco considera que no hay transparencia, pero también me gustaría saber cuáles son los derechos laborales que se estarían vulnerando”, puntualizó.

Además, reiteró que no existe ningún plan de privatización de los sitios de patrimonio cultural y más aún de Machu Picchu, que es Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad.

Desde el 1 de enero del 2024, el aforo en Machu Picchu será de 4,500 visitantes por día, y que en ocasiones puntuales podría ampliarse a 5,600. Asimismo, se ha dispuesto tarifas promocionales en algunos horarios, con un descuento del 50 %, en el 2024.