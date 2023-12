Mago Biondi: El mago de los realities salta a reality chileno ‘Tierra Brava’

By

El reality chileno ‘Tierra Brava’ fue su salto internacional

MAGO BIONDI: EL MAGO DE LOS REALITIES

Con más de 150 shows realizados y su salto internacional al aparecer en el reality chileno ‘Tierra brava’, programa de convivencia extrema transmitido por Canal 13 de Chile, el Mago Biondi se ha convertido en el referente indiscutible de la magia en el Perú este 2023.

Su impacto se refleja en más de 100 reseñas positivas en Google, siendo el único mago peruano en recibir el codiciado Merlin Award.Su posición como el ilusionista de la televisión nacional y representante del arte mágico en el país está más fuerte que nunca.

Por ello, indudablemente, el 2023 ha sido el año destacado para Mago Biondi. No en vano sus redes sociales son las más visitadas del momento: Instagram, TikTok y Facebook como @magobiondi.

Este año ha estado plagado de éxitos y magia deslumbrante para el reconocido ilusionista quien se consolida como el “mago de los realities de la televisión peruana”, habiendo aparecido en ‘Esto es guerra’ varias veces a lo largo del año, pues su asombroso recorrido a lo largo de 2023 ha sido una constante sucesión de logros y experiencias únicas que lo han catapultado desde los realities locales hasta las pantallas internacionales.

Enero lo inició deslumbrando al público en el prestigioso Hotel Westin y marcando su primera aparición televisiva en ATV con motivo del Día del Mago, cautivando a la audiencia con su magia única y habilidades extraordinarias.

Un mes después, en febrero, fue invitado de honor en una entrevista con el reconocido periodista Paco Bazán, donde compartió detalles fascinantes sobre su carrera. En marzo, tuvo un encuentro mágico con la icónica Susy Díaz en un programa de Panamericana Televisión. Además, presentó su espectáculo “Summer Show” en el Teatro Julieta y asombró a la audiencia y a guerreros como Facundo Gonzales, Patricio Parodi y Gino Assereto en “Esto es guerra” de marzo a junio.

El Mago Biondi hizo su aparición, en abril, en “Mande quien mande” de América Televisión, junto a María Pía Copello con quien grabó divertidos TikToks. Además, colaboró con el BBVA.

En mayo, el Teatro Mocha Graña de Barranco fue el escenario perfecto para su “Magic Show”. Además, sumó su talento al servicio del BCP. En junio llevó su magia al ámbito empresarial trabajando con Backus, y no dejó de sorprender al público con su destreza.

El ilusionista colaboró con Cinecolor como influencer en julio, promocionando emocionantes películas. Chiclayo y Huancayo lo recibieron en agosto para disfrutar de sus espectáculos, llevando también su magia a distintos rincones del país.

En setiembre, el Mago Biondi grabó con Adolfo Aguilar para “¿Quién es el verdadero?”, de América Televisión, ofreciendo a los televidentes una experiencia única y misteriosa. En octubre se dio el esperado salto internacional al aparecer en el reality de convivencia extrema “Tierra brava”, transmitido por Canal 13, de Chile. Además, regresó a “Esto es guerra” por todo lo grande y presentó un show exclusivo para la familia del ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo.

El Mago Biondi creó momentos mágicos al realizar un espectáculo especial para el cumpleaños de Catalina, la hija de María Pía Copello en noviembre y, en diciembre, cierra el año con broche de oro, con su segunda aparición en “¿Quién es el verdadero?” junto a Adolfo Aguilar, consolidando su presencia en la televisión peruana.