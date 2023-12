Cercado de Lima: incendio en almacén de Jirón Huanta fue controlado

By

Pánico y terror vivieron comerciantes y público en general este viernes 08 de diciembre, cuando un siniestro de un almacén ubicado en el Jirón Huanta 1162, perteneciente al Cercado de Lima amenazaba con expandirse cerca al mercado de Mesa Redonda, felizmente la rápida labor de los Bomberos del Perú, el hecho paso a mayores.

Los hombres de rojo lograron controlar el incendio del lugar que funcionaría como almacén. Se conoció que hay hasta 13 unidades de Bomberos llegando al lugar para apoyar en los trabajos.

Testigos del hecho evidenciaron los obstáculos en el acceso al lugar debido a la numerosa presencia de comerciantes ambulantes.Mario Carlos Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima (MML), ha señalado que hasta el momento no se ha reportado heridos.

Después de una hora de responder al siniestro, las unidades han logrado controlar el fuego. Aunque no se han reportado personas heridas en el lugar, existe preocupación por la seguridad. Las autoridades se encuentran evaluando la situación y tomando medidas para resolver la emergencia.



La tragedia de incendio persigue a Mesa Redonda

A los principales mercados del Centro de Lima, Mesa Redonda y Mercado Central, les persigue una historia trágica que en cada fin de año y previo a las fiestas de Navidad y Año Nuevo vuelve a ser recordado.

Uno de los siniestros más recordados fue el ocurrido el 29 de diciembre de 2001. La explosión ocurrió cuando los cohetes despegaron de una tienda, que se esparció hacia los almacenes de material inflamable.

La rápida propagación del fuego desató un fenómeno conocido como tormenta de fuego, atrapando a numerosas personas. Las llamas afectaron inicialmente a cinco centros comerciales ubicados en los jirones Cuzco y se propagaron hacia Andahuaylas, extendiéndose rápidamente a lo largo de cuatro cuadras.

La tragedia resultó en la pérdida de más de 500 vidas. Hasta la actualidad no se ha establecido la cantidad exacta de víctimas mortales y heridas, debido a que no se lograron ubicar a centenares de desaparecidos, y no se logró identificar varios restos humanos.