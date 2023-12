‘Arriba Mi Gente’:Conductores sorprendieron a sus seguidores con lindo musical por Navidad

MAJU, SANTI, KARINA Y FERNANDO BAILAN AL ESTILO DE ‘CHICAS PESADAS’

Fernando Díaz, Maju Mantilla, Santi Lesmes y Karina Borrero sorprendieron a más de uno durante el programa matutino ‘Arriba Mi Gente’. Los conductores de TV fueron invadidos por el espíritu navideño, presentando un bien ensayado baile que fue acompañado con una hermosa decoración propia a estas fechas.

El despliegue se dio por todo lo alto, contando con escenografía, decoración, vestimenta, bailarines y todo lo necesario para hacer de esta coreografía inolvidable, en el marco de las fiestas por fin de año, especialmente la navidad.

Maju y Karina comenzaron la coreografía con un guiño emblemático para todos los fans de la película ‘Chicas pesadas’ que protagoniza una joven Lindsay Lohan. En la recordada escena, la actriz junto a sus compañeras de preparatoria realizan un musical a ritmo de la conocida canción ‘Jingle Bell Rock’.

En la versión de “Arriba mi gente”, las conductoras junto a dos bailarinas recrearon la escena y al momento que la radio se malogra, inicia el momento mágico al ritmo de la canción viral de Mariah Carey, ‘All I Want for Christmas Is You’.

En ese momento, se cambia el escenario por el mundo mágico de la navidad, junto a sus compañeros, Fernando Díaz y Santi Lesmes, vestidos de ‘cascanueces’ o ‘soldaditos de plomo’, quiénes junto a los duendes de Papa Noel, bailan celebrando esta fecha especial.

EL ‘GRINCH’ DE ARRIBA MI GENTE

Sin embargo, los ensayos de este performance no fueron del agrado de todos los participantes, especialmente de Fernando Díaz. Como él mismo lo dice, el periodista es amo y señor de dos pies izquierdos que no le permiten bailar como él quisiera.

Durante los ensayos, estuvo algo dudoso de poder lograr completar el baile correctamente; incluso aseguró ser el ‘dolor de cabeza’ del coreógrafo.

Por fortuna, todo salió espectacular, llevándose consigo el aplauso de los presentes en set del magacín, y sobretodo el elogió de sus seguidores que no dudaron en comentar los videos y fotografías referentes a este hermoso musical navideño.