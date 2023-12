Miraflores: juez y fiscal mandan a prisión a mujer que evitó ser abusada sexualmente por un joven miraflorino

By



La justicia al revés. Una joven de 22 años vive una pesadilla al encontrarse injustamente encarcelada por resistirse a ser abusada sexualmente por un hombre al que conoció en redes sociales, y que con engaños la llevó a su casa para mantener relaciones sexuales.

Según el abogado Ricardo Franco de la Cuba , este terrible hecho ocurrió cuando la joven de iniciales ( K.A.V.S.) de 22 años conoció a Dante Pariona Hizo (35), a través de las redes sociales y decidieron salir a una discoteca para luego ir a la casa del hombre en mención ubicado en calle Francisco Del Castillo,Miraflores.

La fémina aseguró que Pariona habría intentado atacarla sexualmente, pero al darse cuenta decidió escapar, aunque no se encontraba totalmente consciente. Durante este accionar causó un escándalo que trajo consigo la presencia de la Policía Nacional del Perú y el personal de Serenazgo de Miraflores. En este momento todo se puso color negro para ella, ya que los padres del sujeto aseguraron que ella había intentado aprovecharse de su hijo al doparlo y querer robarle 100 soles. Al realizar la policía el examen tóxico arrojó que ambos habían consumido el fármaco de la Benzodiacepina

“Este sujeto bebió la mezcla que le dio a la chica para darle fuerza a su versión”

El abogado Ricardo Franco de la Cuba, contó lo siguiente: “Ellos acudieron a una discoteca donde bailaron y bebieron hasta la madrugada. Luego él la convenció para seguir tomando en su casa que está en la calle Francisco Del Castillo, en Miraflores y le dio de beber vino mezclado con un somnífero, pero ella al percatarse que había sido dopada salió de la habitación sin saber dónde se encontraba entrando, pasó por varias habitaciones, suceso que alertó a la familia y autoridades”.

Dante rápidamente consumió Benzodiacepina y se echó a dormir para decirle a sus padres que estaba drogado y mi clienta le estaba robando. Él los puso a ellos como testigos para que apoyen lo que mencionaba. Cuando la PNP realizó el examen toxicológico arrojó que los dos tenían el fármaco en mención.

Sin duda se aprovechó para denunciar a mi patrocinada y tras darse las diligencias preliminares, el fiscal pidió su encarcelamiento y ahora está en un establecimiento penitenciario injustamente”, agregó.

Para el Abogado , el titular del 17 Juzgado de Investigación Preparatoria y el fiscal a cargo dejaron de lado la acusación de la muchacha. “Esto es un abuso de autoridad y discriminación lo único que ella hizo fue escapar de la casa para no ser víctima de violación sexual, pero la culparon de algo que no cometió, solo quiso ponerse a salvo”, finalizó.