“El objetivo de Israel es la limpieza étnica de Palestina”

Alejandro Arteaga

-¿Qué opinión le merece el cese de hostilidades por cuatro días entre Palestina e Israel?

-Lo que quiere decir el pueblo palestino ante la comunidad internacional es que no quiere una tregua si no un cese de fuego definitivo para salvar lo que queda de la Palestina viva en la Franja de Gaza. Todos los días estamos perdiendo más de cien o doscientas víctimas civiles, entre niños, mujeres y hombres civiles. Quiere decir que Israel está tras una destrucción sistemática de toda la infraestructura de Franja de Gaza, por qué el objetivo en el fondo es desplazar a todo el pueblo palestino de la Franja de Gaza hacia Egipto y después ocupar este espacio y borrar del mapa todas las huellas de vida para proteger a cincuenta mil colonos judíos que están cerca de la frontera. El objetivo de Israel es una limpieza étnica y un exterminio físico del pueblo palestino.

-¿Cómo es la vida en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre?

-Es una tragedia. Están sin agua, sin luz, sin medicinas mientras Israel sigue bombardeando los hospitales con el pretexto que hay bases militares abajo (subterráneas), y eso absolutamente fue desmentido y ellos tampoco pudieron demostrarlo. Nosotros hemos dicho que la comunidad internacional puede enviar observadores o inspectores para que constaten cual es la realidad. Sin embargo, debo recalcar que es muy extraño que Israel haya bombardeado hasta ahora los hospitales o que todas las ambulancias hayan sido blancos militares. Esto es lo que ve todo el mundo.

-Es lamentable la pérdida de vidas en ambos lados. ¿Cuál es la cifra de víctimas en Palestina?

-Las cifras hasta el momento dicen 13 mil muertos, pero yo creo que superan los 14 mil muertos desde el 7 de octubre hasta la fecha. Los heridos pueden llegar a más de cincuenta mil y unos cinco mil quinientos son niños y tenemos que un millón y medio de palestinos han sido desplazados. Están quedando en el aire.

-La guerra tiene un lamentable costo de vidas, pero también un costo económico ¿Cómo ha afectado esta crisis a Palestina?

-Económicamente casi todo el comercio en la Franja de Gaza está en la banca rota. Está destruido. Eliminaron bancos, centros comerciales, negocios, hasta panaderías. Hay un catástrofe financiero y social y el más alto costo de vidas. Lo que han tirado en Gaza es 28 mil toneladas de explosivos, más del tamaño de dos bombas atómicas que fueron arrojadas a Nagasaki e Hiroshima. Es peor que un terremoto.

-¿Y cómo piensa levantarse Palestina de esta guerra?

-Primero que esto no es una guerra. No hay simetría. Esto es una agresión porque hemos visto toda la destrucción son centros civiles, entonces Israel lo que hace es matar civiles. No hemos visto enfrentamientos entre Hamas y soldados de Israel. Este cese del fuego sería que es para salvar sus tanques que están cercadas en zonas civiles y que pueden terminar siendo destruidos.

-¿Cómo va a ser este cese del fuego?

-Están hablando de que en este cese del fuego va a entrar la asistencia internacional, tiene que entrar combustible, energía, medicinas. Pero para mi un cese del fuego de cuatro días es ¿para qué?, para continuar con la masacre del pueblo palestino. Yo no exagero, ese es el holocausto palestino. No solamente en Franja de Gaza si no también en Cisjordania. Israel aprovechó toda esta guerra para atacar a las ciudades palestinas. Están disparando con aviones y misiles y todavía contra civiles porque allí no está el Hamas.

-¿Qué es lo que para usted llevaría a una paz definitiva?

-Para una paz definitiva las cosas tienen que cambiar y más aún después de todo esto. El mundo es consciente que Israel es un país que viola todos los derechos humanos, que no respeta las leyes internacionales que no obedece las recomendaciones internacionales. Hay civiles en diferentes países que han enviado demandas ante la Corte Criminal Internacional acusando a Israel de crímenes de guerra si no de lesa humanidad. Hay acusaciones de América Latina como de Bolivia o Colombia.

-¿Y el Perú?

-No, Perú no.

JUDÍOS JUZGADOS COMO NAZIS

-Después de esta guerra Israel no se va a salvar de un juicio internacional. Sus lideres que participaron de esta guerra se les va a juzgar como criminales de guerra de la misma manera como fueron juzgados los nazis durante la segunda guerra mundial. Entonces ese tema no va a pasar como si nada. Hay muchos cambios en este mundo. Hay una corriente en el mundo en que los estados deben revisar sus relaciones con el estado de Israel.