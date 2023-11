Dina Boluarte: Presidenta de la República demanda al Reniec y exige el pago de casi medio millón de soles

By

La presidenta de la República, Dina Boluarte, lleva adelante un proceso judicial contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) exigiendo el pago de más de S/ 420 mil.“Panorama”, reveló que luego de perder las elecciones complementarias de enero del 2020 con Perú Libre, Boluarte Zegarra, quien era jefa de una oficina registral, demandó a su empleador y le pidió S/ 428 mil.

Como se sabe, la mandataria ingresó a trabajar a esta entidad en el 2007 y en el 2015, Boluarte Zegarra fue promovida como jefa encargada de la Oficina Registral Surco – Higuereta, sin embargo en mayo del 2021 y por cuestiones electorales en la que participaba junto a Pedro Castillo decide solicitar su licencia sin goce de haberes.

Lo que llama mucho la atención, es que la jefa de Estado esté demandando a su exinstitución solicitando que se le reconozca el pago de aguinaldos, vacaciones, taxis, uniformes, hasta canastas navideñas, el cual al hacer la suma de todo esto llega a costear casi medio millón de soles, indicó el reportaje.

El dominical Panorama presentó documentación exclusiva desde que se inició este proceso en el 2020. Pese a que en ese tiempo ella tenía un cargo de confianza, empezó a exigir estos beneficios como si fuera una trabajadora sindicalista.

De acuerdo al informe periodístico, la mandataria recurrió, en el año 2020, a la vía penal para entablar un proceso en contra de dicha entidad. Por ese entonces, Boluarte se desempañaba como jefa regional en Lima y decidió demandar al Reniec por ‘beneficios laborales y sindicales’.

El dominical expuso unos expedientes judiciales que, hasta ahora, no habían visto la luz. Detalló que el 25 de noviembre de 2021, ya con Dina Boluarte en la vicepresidencia de la república, se desarrolló una audiencia virtual de conciliación judicial para llegar a un acuerdo entre ambas partes involucradas.

Según el reportaje, Boluarte no aceptó conciliar con el Reniec y reiteró sus intenciones de que se le pague los conceptos indicados en su demanda y hasta las veces que usó el servicio de taxi en años anteriores, cuando era funcionaria de esa entidad. “No se pudo arribar a una conciliación debido a las posiciones antagónicas de la partes”, se detalla en el documento judicial.

En una sentencia en primera instancia, el Poder Judicial emitió resolución del caso el pasado 30 de diciembre de 2021, cuando Dina Boluarte se desempeñaba como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Se informó que, ese día, ella obtuvo una resolución a favor de 290 mil soles por ‘vacaciones no gozadas’ e ‘indemnización vacacional’.

Además, de acuerdo a Panorama, se ordenó el pago de más de 60 mil soles por concepto de Compesación de Tiempo de Servicio (CTS), pero Boluarte no solo habría querido eso, sino también 84 mil soles por concepto de ‘beneficios sindicales’, pese a que, por ese años, no era sindicalista formal.

Pide dinero por regriferios, transporte y canasta de Navidad

En los conceptos laborales que exige la presidenta a la institución figuran también por refrigerio, transporte y canasta navideñas de todos los años trabajados. En la resolución de primera instancia, el Poder Judicial se lo concendió.

“Ante este agravio, como nosotros los consideramos, la Procuraduría Pública, en el ejercicio de sus funciones, plantea recursos de apelación”, manifestó el procurador del Reniec, José Manuel Espinoza Hidalgo.

El programa reveló que, a los meses de esa primera resolución, emitió una segunda que declara fundado en parte la demanda interpuesta sobre la desnaturalización de contratos y pago de beneficios. En este nuevo fallo se reconoció que la presidente debía recibir 239 mil soles a favor de Dina Boluarte y, nuevamente, insistió en el cobro de todos sus conceptos laborales.

Sin embargo, esta primera sentencia fue apelada por el Reniec por ser inadecuada. No todo terminaba ahí, pues meses después, el Poder Judicial volvió a darle la razón a la presidenta y esta vez se le otorgaría un pago de S/ 239, 674, medida que nuevamente fue apelada por la institución.

Para el experto en derecho laboral Javier Dolorier resulta irregular pagar por beneficios sindicales cuando hoy la presidenta del Perú nunca formó parte de algún sindicato porque su condición laboral no se lo permitía.

“No resulta legal pagar por este concepto porque es apelar a la imaginación el apelar al supuesto que la trabajadora formó parte de un sindicato, por lo que resulta ilegal otorgar estos pagos”, expresó.



Reniec rechaza y apela resolución

Para el Procurador General del Reniec, José Espinoza, lo pedido por Dina Boluarte no es razonable y constituyó un exceso. Pese a que en dos instancias estas exigencias por parte de la mandataria fueron a su favor, la institución apeló a estas decisiones por considerar que no se ajustaba a la ley y era un gasto no adecuado para el propio Estado.

En la actualidad el Reniec no está dispuesto a realizar un pago que considera excesivo e injustificado para la presidenta, por eso la resolución apelada se encuentra en estos momentos en la Corte Suprema.