Congreso aprueba eliminar el matrimonio infantil en Perú

El jueves 2 de noviembre, el Pleno del Congreso aprobó la prohibición del matrimonio infantil en Perú. La sesión comenzó por la mañana; sin embargo, tras la exposición de la parlamentaria Rosangella Barbarán, en la que indicó que debía hacerse unos cambios en el texto sustitutorio, se tuvo que ir a un cuarto intermedio para finalmente someterse a votación y tener un resultado positivo para la niñez y adolescencia.

Con un total de 113 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones, el Hemiciclo aprobó que el matrimonio en menores de edad quede prohibido en todas sus formas en el país. Asimismo, se le exoneró de segunda votación. Los congresistas que se abstuvieron de emitir su decisión fueron Gladys Echaíz, Jose María Balcazar y Victor Raúl Cutipa. Ahora el dictamen deberá ser enviado al Ejecutivo para ser aprobado u observado y luego ser promulgado.

Cabe resaltar que, desde que el tema se puso en cuestión en el Parlamento, diversos colectivos, como Manuela Ramos, se pronunciaron al respecto, exigiendo su total rechazo por considerarse una forma de violentar a los menores de edad.

José Balcázar (Perú Bicentenario), quien preside la Comisión de Educación del Parlamento y ha defendido las uniones con menores mediantes discursos aberrantes, rechazados de plano por la administración de Dina Boluarte.

El proyecto de ley, presentado a finales de 2022 por Flor Pablo (Integridad y Desarrollo), establece como prohibición especial que los menores de 18 años puedan contraer matrimonio, con lo cual estas uniones serían declaradas nulas. Ahora la iniciativa pasará por el visto del Ejecutivo, que puede darle luz verde u observarla.

Hasta la fecha, los adolescentes desde los 16 años podían contraer matrimonio con el permiso de sus padres y, solo entre 2013 y 2022, hubo más de 4.000 uniones legales con menores en el país, lo que incluyó 27 bodas al año en promedio con menores de 16 años desde 2012.

“Hoy es un día importante para la protección de nuestra infancia. Gracias al trabajo en equipo con organizaciones sociales, lideresas comunitarias y colegas congresistas, se logró erradicar esta práctica nociva que condenaba a nuestras niñas a un círculo de abuso, pobreza y estancamiento de sus proyectos de vida, especialmente en las zonas más alejadas del país”, celebró la parlamentaria.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que dio luz verde a la iniciativa en junio pasado, hizo lo propio al señalar que la “prohibición del matrimonio infantil es una victoria para la sociedad y un paso hacia la erradicación de la violencia de género”. Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables consideró que se trata de un “hito importante” y abre la puerta a que el Perú sea “un país igualitario y protector de los derechos de la niñez y adolescencia”.

Insiste en defender ley

El congresista de Perú Bicentenario, José Balcázar, nuevamente se encuentra en el ojo de la tormenta a raíz de sus polémicas declaraciones a favor del matrimonio infantil.

En junio pasado, el también presidente de la comisión de Educación defendió su postura al utilizar como argumento que hay supuestos estudios que indican que las relaciones sexuales tempranas “ayudan al futuro psicológico de una mujer”.

“La medicina legal, los que han estudiado, saben perfectamente que mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de una mujer. Eso está estudiado”, dijo a la prensa; sin embargo, nunca explicó las fuentes.

“¿Alguien ha dicho que las relaciones sexuales son perjudiciales para los niños? No son perjudiciales. No está prohibido por la ley”, añadió en aquella oportunidad.

Cuatro meses después y ad portas del debate del dictamen que prohíbe el matrimonio infantil en el Pleno, Balcázar insistió nuevamente en defender su punto de vista, pese a que diversos congresistas, instituciones y expertos lo criticaron por dar este tipo de declaraciones.

En diálogo con la prensa, el congresista enfatizó que no hay ningún impedimento para que los menores de edad tengan relaciones sexuales, incluso con maestros, siempre que tengan más de 14 años.

“El Código Civil, de 14 para arriba no hay ningún impedimento. Todos tienen relaciones sexuales. La ley lo autoriza. En otros países es de 13 para arriba, siempre que no haya violación. Todo el mundo tiene relaciones. Profesores con alumnas, maestras con alumnos, entre alumnos también”, aseveró tras precisar que se abstendrá al momento de la votación del dictamen en el Pleno.

“Sí, voy a votar en abstención porque considero que eso (matrimonio infantil) está hasta ahora bien, salvo en casos de violación. Ahí no se puede casar. Para mí, como abogado, sería un retroceso”, remarcó.

Al ser consultado por el riesgo que existe cuando una menor de edad violada contrae matrimonio con su agresor sexual, el legislador consideró que serían “casos aislados” y que generalmente las víctimas de violación no se casan con el violador