Venezolanos se instalan en mega obras del estado

By

Al mismo estilo del denominado “Tren de Arangua”, dedicado a la prostitución ilegal, secuestro, extorsion y sicariato, acaba de instalarse en el Perú una nueva facción denominada “Los reyes del Photoshop ” cuyo giro delincuencial es la falsificación documentaría pero orientada a estafar al estado Peruano presentandose a licitaciones públicas Millonarias simulando experiencia inexistente a través de contratos falsos.

MODUS OPERANDI.

Para participar en la licitación de mega obras que fluctúan entre 100 y 300 millones de soles en diversas entidades Publicas como Provias Nacional, Pronis y Gobiernos Regionales etc, esta organización criminal analizó primero los vacíos del sistema de contratación peruano y encontraron una gran oportunidad y tierra fértil para sembrar y desarrollar sus actividades delictivas.

El procedimiento que siguen para lograr sus ilegales objetivos es el siguiente :

Gestión del RNP

Con el apoyo de malos funcionarios del OSCE han obtenido su RNP de ejecutor de obras el mes de septiembre de este año, el cual es altamente probable que contenga información falsa o adulterada.

Selección del socio

Cuentan con un equipo comercial que desde hace 2 meses viene contactando con pequeñas empresas peruanas de dudosa reputación (PYMES), sin experiencia y que quieren adjudicarse Mega obras hospitalarias y viales sin tener experiencia ni respaldo financiero, y cuya capacidad de contratación es el de una Pyme.

Es así que captaron a la PYME, P&P INGENIERIA y ARQUITECTURA SAC empresa que en toda su existencia ha ganado únicamente y en consorcio obras por 9 Milllones y ahora pretende firmar un contrato de 182 millones el de soles en PROVIAS NACIONAL.

Ofrecen Alquilar Experiencia Falsa.

Le ofrecieron a esta PYME peruana alquilar su experiencia falsa o adulterada para darle acceso a Mega obras a cambio del pago del 1.5% del valor de la obra, y esta tarifa por obra, supera en la mayoría de los casos los 2 Millones de soles.

Experiencia a la medida

Han analizado a la fecha los requisitos de las bases de licitaciones de mega obras convocadas por PROVIAS NACIONAL, PRONIS Y EL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO, y han adulterado contratos para cumplir a la medida con estos requisitos, utilizando la técnica del Photoshop

Es decir literalmente pueden participar en cualquier obra ya que lo único que deben hacer es adulterar un contrato e incorporarle los requisitos exigidos en las bases que se quieran adjudicar.

Su primera obra en PROVIAS y ahora se van a PUNO

En menos de 60 días esta organización ha logrado no solo penetrar PROVIAS NACIONAL Y ganar su primera MEGA OBRA por más de 182 millones de soles, a pesar que uno de los miembros del consorcio la PYME, P&P ingeniería y Arquitectura SAC cuenta únicamente con una capacidad de contratación de 21 millones de soles y su participación en el consorcio es del 30% del valor del contrato que equivale a 54 millones de soles.

Sino que además según nos ínforman nuestras fuentes, habrían logrado penetrar el entorno más cercano del Gobernador Regional de Puno que está licitando la Mega Obra del hospital de Huancane.

Rol de los comités de Selección

Un hecho cierto es que sin la complicidad de los funcionarios de PROVIAS NACIONAL, este consorcio no podría firmar su ilegal contrato ya que como hemos señalado, una de las empresas del consorcio la Pyme, P&P Ingeniería y Arquitectura SAC no tiene la capacidad de contratación suficiente para firmar este ilegal contrato ganando con experiencia falsa o adulterada, salvo que en tiempo récord el Registro Nacional de Proveedores del OSCE le tramite una ampliación de capacidad de contratación express.

Tal cual hemos señalado, esta organización en menos de 2 meses ha logrado penetrar una de las Unidades Ejecutoras más importantes del País, como es el PROVIAS NACIONAL.

Esto lo han logrado con el apoyo del comité de selección (de PROVIAS NACIONAL) , liderado por José Luis Valdivieso Saenz, Presidente del Comité de esta Mega Obra.

Pruebas involucran al comité

La función de los miembros del comité de selección es la de revisar la totalidad de los documentos que presentan los postores y si la adulteración o falsificación es imperceptible no correspondería responsabilizarlos por estos hechos, sin embargo en el presente caso, esta organización criminal cometió un gravísimo error, al utilizar la técnica del PHOTOSHOP, que fue la de olvidar en varías oportunidades de borrar la palabra Equipamiento Hospitalario en un contrato correspondiente a una carretera y no ha un hospital es decir, el comité para otorgarle la buena pro tuvo que hacerse de la vista gorda y apoyarlos ilegalmente, ya que de una lectura simple de los contratos se puede verificar que no sólo han sido adulterados, sino que es algo evidente, por lo tanto la complicidad también lo es.

Esto ha sucedido por qué esta organización criminal también están postulando a diversas licitaciones de obras hospitalarias como la del hospital de huancane en Puno, licitado con el gobierno Regional de Puno, así como en varias licitaciones de hospitales en el PRONIS unidad ejecutora del MINSA.