Galdos Rivas será premiado en Florencia

Por Luis Felipe Alpaca

El maestro pintor Enrique Galdos Rivas ya se encuentra en Florencia para recibir el importante Premio Internacional de Arte a la trayectoria “Lorenzo Il Magnifico”.

Ayer se inauguró la XIV edición de la Bienal de Florencia y se llevará a cabo hasta el 22 de octubre en los pabellones Spadolini y Cavaniglia de la Fortezza da Basso. En este evento que es uno de los más importantes del mundo, el maestro Galdos expondrá cuatro obras y el próximo sábado 21 de octubre la prestigiosa organización florentina le hará entrega del importante reconocimiento de arte. Esta vez, al Mago del color lo acompañan sus hijas, las cantantes sopranos Blanca y Martha Galdos.

Galdos Rivas es un artista con alma, porque siempre menciona que, “si un pintor no tiene alma, entonces no es artista”. Sin duda, la labor prolífica de este nonagenario maestro es incansable, pues, apenas hace unos meses inauguró en el Palacio de las Artes de Miraflores, su exposición individual “Sinfonía de Colores” que mostró cerca de 70 obras; además, la suerte siempre estuvo de su lado, porque la pandemia del Covid 19 tampoco pudo obstaculizar su circuito artístico, y prácticamente fue el único artista que expuso durante todo el año 2020 de forma presencial, al inaugurar su retrospectiva con éxito hasta fines de febrero y a las dos semanas siguientes se decretó la inmovilización social.

En Perú nos sentimos orgullosos de tener con vida a un grandioso maestro pintor como Galdos Rivas y en especial por inculcar a los jóvenes los valores de la tenacidad y la fe para que puedan lograr lo que deseen, tal como él lo hizo hace 64 años cuando egresó de la Escuela de Bellas Artes:

“Tuve que tener fe y decir — yo voy a ser pintor — y me dije — este año tengo que hacer algo —. Me puse un reto y ese año de 1960 que iniciaba mi vida artística, me dije — Si este año no la hago muy bien… voy a ser un mediocre—. Desde allí, le puse alma corazón y vida, como dice el vals criollo, y entonces gané todos los premios de pintura en ese año. Eso me dio fe y así joven como era, dije —ya soy pintor —”.