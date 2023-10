¡Dios bendigaa Palestina!

OPINIÓN.

HNA. MILAGROS JUÁREZ.

Desde que escribo en este diario, nunca dejé de denunciar, las atrocidades del estado ilegítimo de Israel, contra el pueblo Palestino, porque esta guerra no es nueva, excepto para los hipócritas, que prefirieron mirar hacia un lado, mientras masacraban a mujeres, niños y ancianos palestinos, durante décadas. ¡La atrocidad más abominable!

Israel, fue un país creado arbitrariamente por la ONU, invadiendo territorio ajeno, tras la IIGM, por lo que la culpa de lo que hoy sucede en la Palestina ocupada, y de todas las bajas civiles que se den, de ambos bandos, la tiene única y exclusivamente, la ONU. Quizá el ente más perverso, el agente disolvente y globalista del planeta.

Si el Perú, fuera Palestina e Israel nos hubiera invadido, desplazado, y aplicado décadas de genocidio, ¿No se sentiría bonito, verdad?, ni pondrían tan a la ligera, banderitas de Israel,

por moda, como lo hicieron con Ucrania.

Si hay algo bueno dentro de la tragedia, es que en el Perú, personas de distintas ideologías políticas, pero despiertas, no bajan la cabeza, ni se dejan manipular por la narrativa del sionismo. Desde Vladimir Cerrón, hasta Flor De Los Milagros de Insurgencia. Y es que no importa tu ideología política, ni tu religión, ni tu país, para distinguir el bien del mal, ¡para ser humano!

Como cristiana, jamás defenderé a quienes mataron a Jesucristo, y aún se burlan de él, en Palestina ocupada, bulleando a cristianos como yo. Lamentaré sus bajas civiles sí, pero nunca apoyaré, a ese estado genocida, y satánico. Oraré sí, porque se arrepientan, y lo acepten como el único mesías, pues cualquier otro es el anticristo.

Finalmente, cito a la Carta de Esmirna en Apocalipsis: “Conozco tu tribulación y pobreza, aunque estás rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, antes son la sinagoga de Satán, nada temas por lo que tienes que padecer”, así que Dios está con Palestina, sangre semita, como la de su unigénito, no con los jázaros “conversos”, abusivos del ejército de Israel. ¡Dios bendiga a Palestina!, oremos intencionando por su liberación, por las mujeres, niños y ancianos, de ambos bandos, que ellos sí son inocentes. Dejo esto en el nombre de Jesucristo, amén.