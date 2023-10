Vladimir Cerrón sobre sentencia en su contra. “Es arbitraria y solo busca inhabilitar una candidatura presidencial”

Luego de que el Poder Judicial decidiera condenarlo a tres años y seis meses de prisión efectiva por el caso Aeródromo Wanka, el líder de Perú Libre cuestionó la sentencia en su contra, pues dijo que se le aplica en una causa que considera inexistente y ya prescrita en la vía judicial. Vladimir Cerrón emitió el domingo un extenso mensaje en sus redes sociales para pronunciarse por la sentencia de tres años y 6 meses de prisión efectiva que le impuso el Poder Judicial por el caso Aeródromo Wanka. En ese sentido, expresó que esto solo sirve para frenar su eventual postulación para las próximas elecciones generales.

“Lo que más les interesa con esta sentencia arbitraria no son los años de prisión, sino la inhabilitación, por 3 años y 6 meses, para postular a la Presidencia, en una coyuntura donde la izquierda, estoy seguro, volverá a ganar con Perú Libre. Este es el verdadero móvil”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Se nos sentencia porque supuestamente existiría un daño potencial, es decir, por supuestos y no por algún hecho concreto. Esta sentencia arbitraria se caerá pronto, porque no creo que la prevaricación siga enlodando a otros jueces, por lo que estoy seguro que Perú Libre estará en las contiendas presidenciales este 2026 con candidato propio”, anotó.

Vladimir Cerrón reiteró que la sentencia es arbitraria porque se le aplica en una causa que considera inexistente y ya prescrita en la vía judicial. “El juez tampoco ha motivado por qué ha decidido que una pena menor a cuatro años sea efectiva y no suspendida, es cierto que tiene discrecionalidad, pero eso no significa arbitrariedad. El pueblo debe saber que en esta sentencia jamás se demostró una sola prueba directa ni indiciaria de concertación, porque no puede haber lo que no existe. Además, el contrato fue declarado nulo, lo que implica que no tenía ninguna eficacia jurídica”, puntualizó.

Cerrón afirmó que nunca se ejecutó la obra, que tenía financiamiento privado. También indicó que la empresa aún no tenía el expediente técnico ni los terrenos a ejecutar, por tanto, no había peligro de incumplimiento de obligaciones en una obra que jamás se inició.

NO SE HA FUGADO”

Cabe recordar que, horas antes, vía Canal N, Luis Mayhua, abogado de Vladimir Cerrón, aseguró que el líder de Perú Libre no se ha fugado del país ni está prófugo luego de que el Poder Judicial lo condenara a tres años y seis meses de prisión efectiva por el caso aeródromo Wanka.

La defensa legal del ex gobernador regional de Junín dijo que están coordinando los detalles para cumplir con la decisión judicial y que Cerrón se encuentra actualmente en Lima. El letrado Luis Mayhua argumenta que se han cambiado los fundamentos de la acusación y consideran que la decisión es arbitraria e ilegal.

La Fiscalía acusa a Cerrón por suscribir un contrato para la construcción del Aeródromo Wanka sin tener en cuenta la declaración de la Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) del Ministerio de Economía. Por ello incurrió en el delito de colusión.

De acuerdo con la tesis fiscal, el Gobierno Regional de Junín carecía de justificaciones para llevar a cabo el plan de construcción del aeródromo en Orcotuna, ubicado en la provincia de Concepción. Esto se fundamenta por la postura en contra que tuvo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el cual afirmaba que esta región ya contaba con un aeropuerto operativo.