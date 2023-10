Designan gerente de EsSalud Lambayeque a médico que ocasionó accidente vehicular en estado etílico

El médico Aldo Navarro Sarmiento, fue designado en el cargo de confianza de gerente de la red prestacional de EsSalud Lambayeque, pero en esa región poco se sabe los antecedentes de este médico, quien pese a haber sido formado para velar por la salud, puso en riesgo al de él y de la población, cuando habría provocado un accidente vehicular en presunto estado etílico en mayo del año pasado, cuando el país recién empezaba a retomar la normalidad por la pandemia del covid 19.

Según el parte policial 195, el accidente de tránsito se habría registrado a las 9 y 25 de la noche del viernes 27 de mayo del 2022, en la ciudad de Cajamarca, en la carretera de Cajamarca a las ventanillas de Otuzco. Las descripciones del suceso refieren que el médico habría invadido con su vehículo el carril contrario impactando con otra unidad. El estado de embriaguez Navarro Sarmiento habría sido tal que, después de chocar se quedó dormido sobre el volante con el motor del vehículo prendido.

Su vehículo, de placa T1V-582, marca Chevrolet, modelo CAPTIVA, color blanco, quedó con daños materiales. Para evitar el choque el conductor habría maniobrado temerariamente la unidad hasta chocar.

El accidente de tránsito fue verificado por efectivos policiales de la comisaría San José de Cajamarca, quienes habrían sido alertados por el afectado del accidente, identificado como Julio César Mantilla Montoya de 35 años, quien conducía un vehículo modelo Yaris, marca Toyota color metálico.

Esta publicación se comunicó con, César Mantilla Montoya, el agraviado del accidente, quien nos narro los hechos. “Yo soy taxista y estaba llevando una carrera a Otuzco, vi que el vehículo venía en sentido contrario sin control, paré mi unidad y toqué el claxon de manera insistente, pero él no hizo caso y me chocó violentamente” cuenta Mantilla.



Sin embargo, según el taxista nunca hubo una denuncia de por medio, porque el médico se comprometió a arreglar todo, y así lo hizo, aunque no con accesorios originales, pero sí con piezas alternativas. Sin embargo, al tratarse de un accidente en el que el médico estaba presuntamente ebrio, debió seguir una denuncia de oficio.

¿El médico estaba ebrio? Le preguntamos, nos contestó. “Estaba recontra borracho, o tal vez pepeado, porque no reaccionaba, y hasta se quedó dormido, ya no sé más, porque esa noche del accidente lo intervinieron los de la policía y lo llevaron a la comisaría. Yo ya no vi más”.

Pero ese no habría sido el único caso, en los archivos de intervenciones, también existe una denuncia contra el médico, hoy responsable de la salud de los lambayecanos, donde se lo acusa de los delitos de propagación de enfermedades peligrosas, violación de medidas sanitarias, resistencia y desobediencia a la autoridad, por un hecho ocurrido el 20 de junio del 2020, donde presuntamente habría estado conduciendo en estado etílico en pleno estado de emergencia por la pandemia.

Sin embargo, cabe aclarar que este caso fue archivado el año 2022 por el fiscal Ernesto Cueva Huaccha.

Conversamos con algunos asegurados del hospital Bicentenario de Chota, que depende de esa gerencia, y señalaron que cómo es posible pongan como encargado de velar por la salud de los asegurados de Chota, a una persona que no tiene el mínimo respeto por la salud y la vida de los demás.