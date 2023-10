Congresista Rosselli Amuruz estuvo en fiesta durante crimen de Christian Enrique, señala PNP

By

El asesinato de Christiam Enrique Tirado en la celebración de cumpleaños de su amigo, el exlegislador Paul García, ha traído varias complicaciones para la actual tercera vicepresidenta del Parlamento, Rosselli Amuruz (Avanza País), y no solo por su presencia en el lugar del disparo, en Lince.El jefe de la Dirincri y general de la Policía Nacional del Perú, Luis Flores Solís, señaló en una entrevista a La República que, de acuerdo a testigos, la congresista Rosselli Amuruz Dulanto sí estuvo dentro de la casa en Lince al momento que Abel Valdivia Montoya asesinó de un balazo al periodista Christian Enrique Tirado, la madrugada del sábado 01 de octubre.

Flores Solís indicó que “según la versión de los testigos y de los involucrados”, Amuruz Dulanto “estaba presente y que, luego de tomar conocimiento del hecho sangriento, abandonó el local junto con otras personas”.

Frente a estas declaraciones, Amuruz vía la red social X reafirmó su posición y negó que estuvo en la fiesta cuando ocurrió el asesinato. “Rechazo totalmente las falsas acusaciones expuestas por el Gral. PNP Luis Flores Solís. Es lamentable que se tergiverse la información, entorpeciendo las investigaciones correspondientes, con el fin de dañar mi imagen por fines políticos”, indica.

El jefe de la Dirincri enfatizó que Amuruz “tiene que ser citada”, ya que hay una disposición fiscal. Además, serán llamadas otras personas que han sido identificadas y que participaron en la celebración, donde ocurrió el asesinato de Christian Tirado.

Liberan a Pedro Valdivia

A través de redes sociales, el Noveno Juzgado de Investigación de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó siete días de detención preliminar para Pedro Valdivia Montoya, quien es acusado de asesinar a Christian Tirado durante una fiesta realizada en la cuadra 9 de la avenida Trinidad, en Lince.

Pero, hoy, jueves 05 de octubre, la Fiscalía de la Nación determinó que Pedro Valdivia no fue el autor de los disparos que causaron la muerte de Enrique, sino su hermano Abel Valdivia, quien viajó a Colombia horas después del macabro hecho.

Pedro Valdivia, uno de los sospechosos de haber asesinado al periodista Christian Tirado en una fiesta donde asistió la congresista Rosselli Amuruz, quedó en libertad en horas de la noche del miércoles 4 de octubre. En diálogo con RPP, el abogado del acusado, Edward Álvarez, indicó que la Policía dispuso su liberación por orden del Ministerio Público. “La Fiscalía en su resolución ha dejado establecido que él no es el autor de los disparos”, aseguró.

Dijo, además, que el autor del disparo sería en realidad Abel Valdivia Montoya, hermano de su cliente. “Yo no patrocino a Abel. Sé que va a haber una conferencia de prensa de la familia, pero sobre su situación, no tengo conocimiento”, expresó.

Sospechosos fuga a Colombia

Canal N reveló que el certificado de movimiento migratorio de Abel Frank, emitido por el Ministerio del Interior (Mininter), indica que el supuesto implicado en el asesinato viajó a Colombia el domingo 1 de octubre.

No es la primera vez que uno de los hermanos Valdivia Montoya protagonizan hechos polémicos. Por ejemplo, el ahora fugado de la justicia fue el autor de una balacera en el 2019 cuando lo intentaran asaltar en Miraflores. En ese entonces, realizó varios disparos en plena vía pública contra dos delincuentes.

Ética cita a Amuruz

El próximo lunes, la tercera vicepresidenta del Congreso, Rosselli Amuruz, ofrecerá sus descargos ante la Comisión de Ética por haber participado en una reunión social pese al inesperado fallecimiento de su colega de la Mesa Directiva Hernando Guerra García y de haber contratado a personas vinculadas a su pareja Paul García.

Así lo señaló Margot Palacios, integrante de la Comisión de Ética, quien aclaró que el grupo de trabajo no ha iniciado una investigación de oficio en su contra.