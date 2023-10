Alberto Fujimori reaparece en audiencia, insiste es “inocente” y exige indulto(VIDEO)

El expresidente Alberto Fujimori compareció ante la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. El exgobernante recluido en la prisión de Barbadillo en Ate presentó un hábeas corpus para solicitar que se ejecute la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que validó el indultó a su favor.

“Considero señor presidente de esta digna sala que la anulación del indulto humanitario fue totalmente injusta, sin fundamento alguno. Yo me encuentro con una salud deteriorada, tengo 85 años y desde la anulación del indulto al final del 2017 he tenido una intensificación de la gravedad de mi salud”, dijo el exmandatario.

Al iniciar su intervención, el exdictador insistió en su inocencia. “Yo me considero totalmente inocente”, aseveró. “He sido condenado por un supuesto secuestro agravado cuando eso claramente no fue así y por crímenes de La Cantuta y Barrios Altos por autoría mediata que no concuerda con la realidad de la época porque la estrategia que aplicó mi Gobierno, a diferencia de los años 80, fue una estrategia de total respeto a los derechos humanos”, agregó.

En esa línea, Fujimori Fujimori alegó, nuevamente, no tener conocimiento del actuar del Grupo Colina, agrupación paramilitar que ejecutó asesinatos, desapariciones y otras violaciones de derechos humanos en su régimen.

Fujimori: “La anulación del indulto totalmente injusta”

Respecto al pedido del habeas corpus, el exdictador Alberto Fujimori dijo que la anulación del indulto que le otorgó PPK, a cambio de asegurar votos en contra de la moción de vacancia que se debatía en esos años, fue “injusta”.

“Me encuentro con una salud deteriorada, tengo 85 años. Desde la anulación de mi indulto dado al final del año 2017, he tenido una intensificación en la gravedad de mi salud”, apuntó.

Precisó que, en octubre de 2021, habría presentado un cuadro de infarto e indicó que la fibrosis pulmonar que padece ha evolucionado. “Me ha hecho oxígeno dependiente para las horas de la noche”, señaló.

De igual manera, dio a conocer que el pasado 13 de agosto fue llevado a un hospital de EsSalud por “presentar palpitaciones y opresión en el pecho”. “Me tuvieron que evacuar en apenas 7 minutos para no sufrir consecuencias graves”.

“Yo considero, primero, totalmente inocente de esta condena de supuesto secuestro agravado y crímenes por autoría mediata. Segundo, el indulto fue debidamente sustentado y que las enfermedades se han ido intensificando con el tiempo”, reiteró el exdictador.

PJ se opone

En la audiencia, el procurador público del Poder Judicial, Carlos Enrique Peláez Camacho, solicitó a la Tercera Sala Constitucional de Lima confirmar la sentencia en primera instancia que declaró improcedente la pretensión del exdictador Alberto Fujimori.

Peláez no cuestionó las sentencias de la Corte Suprema que condenaron a Fujimori —como sí lo hizo la defensa del exdictador—, sino que centró sus alegatos en la competencia del Poder Judicial para resolver “un proceso que aún se encuentra por resolver en el Tribunal Constitucional”.

Peláez Camacho considera que el caso sigue en trámite en el TC debido que hay escritos que aún no han sido resueltos por los magistrados, mientras que la defensa de Fujimori sostiene, en otras palabras, que se debe desconocer la facultad contenciosa de la Corte IDH.